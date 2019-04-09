​К началу туристического сезона – 2019 города региона готовят новые предложения. Так, в Данилове разработан пеший маршрут, объединяющий исторически сложившиеся знаковые общественные территории.



Прогулка включает посещение Советской площади, Городского детского парка, Вознесенского храма, тюремного замка, Казанского собора, краеведческого музея имени П.К. Шарапова, Летнего сада, Преображенской площади, Преображенского пруда, а также даниловской беседки, в которой гостям представят интерактивную костюмированную программу. В торговых рядах можно приобрести изделия местных ремесленников. Разнообразят экскурсии мастер-класс по кузнечному делу и дегустация сыров первой кооперативной сыроварни.



– Данилов имеет большой туристический потенциал. Город активно работает над созданием комфортной городской среды, инфраструктуры и турпродуктов, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Оценить привлекательность Данилова в полной мере туристы смогут после масштабной реконструкции, которая будет проведена благодаря его победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – 2019.



Предполагается, что туристический поток в Данилов к 2025 году вырастет на 240 тысяч человек.