|Ярославская область заняла второе место среди регионов Центрального федерального округа по состоянию розничного рынка продажи алкогольной продукции в 2018 году. Рейтинг составила Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка.
– Росалкогольрегулированием в 2017 году совместно с Минфином России разработана методика анализа состояния региональных рынков розничных продаж алкогольной продукции, – рассказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов. – В настоящее время методику на 2019 год дополняют новыми показателями. Анализ позволяет оценить рынки розничных продаж алкогольной продукции, а также их взаимосвязь с эффективностью работы уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ по контролю за данным видом деятельности.
В числе основных показателей – количество лицензированных торговых точек продаж. На территории Ярославской области лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией имеет 531 организация, которая осуществляет деятельность на 2656 объектах.
Также при составлении рейтинга учитывается объем изъятой из незаконного оборота продукции. В нашем регионе за прошлый год конфисковано почти 17 тысяч литров алкоголя. Кроме того, важным параметром оценки является работа органов исполнительной власти субъектов РФ по привлечению нарушителей к административной ответственности.
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вчера, 10:30
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