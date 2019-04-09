​Уже второй проект Ярославской области стал финалистом программы городских инициатив «100 городских лидеров», запущенной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». По итогам 4-го этапа голосования в число победителей вошел проект активистов из поселка Волга Некоузского района «Остров добра».



Инициатива направлена на решение проблемы нехватки рекреационных объектов современного городского формата. В рамках проекта предполагаются обустройство берега искусственного водоема в парке, дорожек для подхода к острову, установка мостика, уличных светильников, лавочек, ограждения по периметру острова.



В результате реализации проекта в поселке появится новый рекреационный объект, необычный для формата сельских территорий. «Остров добра» создаст дополнительные возможности для проведения досуга, организации различных мероприятий и торжеств.



Попадание в финал позволит проекту получить экспертное сопровождение со стороны федеральных наставников, информационную поддержку в социальных сетях программы, новостях, блоге, а также в привлечении профильной целевой аудитории.



Кроме того, команда проекта будет приглашена к участию в онлайн-части образовательной программы «100 городских лидеров».



Справка



АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запустило программу «100 городских лидеров» в январе этого года. Цель – вовлечение активных граждан в процесс создания комфортной городской среды. Команды Ярославской области представили шесть проектов. В числе победителей также инициатива по созданию арт-пространства «Включайся» в Мышкине.