|Уже второй проект Ярославской области стал финалистом программы городских инициатив «100 городских лидеров», запущенной АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». По итогам 4-го этапа голосования в число победителей вошел проект активистов из поселка Волга Некоузского района «Остров добра».
Инициатива направлена на решение проблемы нехватки рекреационных объектов современного городского формата. В рамках проекта предполагаются обустройство берега искусственного водоема в парке, дорожек для подхода к острову, установка мостика, уличных светильников, лавочек, ограждения по периметру острова.
В результате реализации проекта в поселке появится новый рекреационный объект, необычный для формата сельских территорий. «Остров добра» создаст дополнительные возможности для проведения досуга, организации различных мероприятий и торжеств.
Попадание в финал позволит проекту получить экспертное сопровождение со стороны федеральных наставников, информационную поддержку в социальных сетях программы, новостях, блоге, а также в привлечении профильной целевой аудитории.
Кроме того, команда проекта будет приглашена к участию в онлайн-части образовательной программы «100 городских лидеров».
Справка
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» запустило программу «100 городских лидеров» в январе этого года. Цель – вовлечение активных граждан в процесс создания комфортной городской среды. Команды Ярославской области представили шесть проектов. В числе победителей также инициатива по созданию арт-пространства «Включайся» в Мышкине.
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вчера, 14:00
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