​С начала года в школах области прошло около 20 образовательных мероприятий, посвященных важности раздельного сбора отходов. Очередное занятие было организовано в средней школе №90 Ярославля для учеников 5-х классов.



– Система раздельного сбора твердых коммунальных отходов – неотъемлемая часть экологически безопасной системы оборота ТКО, – подчеркнул директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Нужно понимать, что в результате сортировки количество отходов, захораниваемых на полигонах, снижается на 15 процентов. Это много. Сортировка должна быть организована не только на уровне государства. Каждый человек может внести свой вклад в сохранение природы, в том числе используя систему раздельного сбора мусора.



Работа по созданию безопасной инфраструктуры обращения с ТКО ведется в рамках новой экологической политики, концепция которой разработана по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Занятия, направленные на экологическое воспитание подрастающего поколения, организованы при участии представителей единого регионального оператора в сфере сбора и утилизации мусора ООО «Хартия».



На уроке пятиклассникам рассказали, что специальные оранжевые контейнеры предназначены для пластика, стекла, бумаги, металла, которые подвергаются вторичной обработке. Также школьники узнали, что некоторые виды отходов разлагаются длительное время: пластик – от 100 до 200 лет, жестяные консервные банки – 500 лет. Кроме того, изделия из пластмассы могут нанести серьезный вред птицам и рыбам, которые их проглатывают и погибают. А вот на разложение стеклянных изделий уходит не менее 1000 лет, но ущерба природе они почти не наносят.



По статистике, ежегодно один человек производит 500 килограммов отходов. Вторичная переработка снижает величину городских свалок, экономит природные ресурсы.



Согласно поручению Президента РФ Владимира Путина к 2024 году весь мусор в стране должен проходить сортировку. Ярославский регион активно работает в этом направлении. В настоящий момент оранжевыми контейнерами для раздельного сбора ТКО оборудовано 416 площадок. 308 спецемкостей установлено в Ярославле, 15 – в Брейтовском районе, 42 – в Тутаевском и 51 – в Угличском. Планируется охватить системой раздельного сбора отходов весь регион.



Восстановлена работа ЗАО «Чистый город». Мусоросортировочная станция рассчитана на 160 тысяч тонн ТКО в год. Производственный процесс организован в две смены, что позволяет ежедневно обрабатывать около 150 тонн отходов. Региональный оператор построил мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе. Здесь будет перерабатываться до 40 тысяч тонн отходов в год. Сейчас объект готовят к запуску.



В планах на 2019-й – приступить к модернизации полигона в Рыбинском районе, где будет создан сортировочный комплекс мощностью до 100 тысяч тонн в год. Общая стоимость – более 246 миллионов рублей.