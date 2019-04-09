​По поручению губернатора Дмитрия Миронова в регионе продолжается работа по рейтингованию муниципальных районов и городских округов. Система оценки ежегодно совершенствуется. О последних изменениях параметров «Рейтинга-76» представителям органов местного самоуправления рассказали на совещании в Правительстве области.



– Актуальный перечень из 60 показателей сформирован на основе обращений муниципальных администраций при взаимодействии с органами исполнительной власти, – отметила заместитель директора регионального департамента экономики и стратегического планирования Ольга Новикова. – Отражены все ключевые направления социально-экономического развития территорий: экономика, инфраструктура, социальное развитие, муниципальное управление, безопасность, сельское хозяйство.



По направлению «Экономика» в этом году добавлен показатель «Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (в процентах к аналогичному периоду предыдущего года)». Кроме того, не будет учитываться параметр «Динамика численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, за отчетный период к аналогичному периоду предыдущего года».



По направлению «Инфраструктура» в связи с перераспределением полномочий исключается часть показателей в блоке «Градостроительство». Дополнительно вводится оценка работы органов местного самоуправления по подготовке и проведению отопительного сезона, а также по реализации проекта «Решаем вместе!».



Уточнена методика расчета показателя раздела «Образование», есть изменения в блоках «Здравоохранение», «Социальная поддержка», «Культура».



По направлению «Физическая культура» при оценке параметра «ГТО» в этом году будет учтено не только число принявших участие, но и доля сдавших нормативы.



Также ряд изменений коснулся сектора «Муниципальное управление». Введены новые показатели оценки закупочных процедур, деятельности по стратегическому планированию и содействию развитию конкуренции.



В блоке «Безопасность» добавлен показатель по работе добровольных дружин.



В рамках заседания был рассмотрен опыт внедрения проектного управления, который представил глава Тутаевского муниципального района Дмитрий Юнусов.



– Изменились критерии определения деятельности, к которой применяются методы проектного управления, функциональная структура системы управления. Сфера обязанностей проектного офиса расширена функциями центра компетенций, – сообщил Дмитрий Юнусов. – Разрабатываем собственную систему управления проектами для оперативного взаимодействия в командах, планирования, ранжирования задач, отслеживания графиков их выполнения.



Справка



По итогам 2018 года победителем «Рейтинга-76», так же как и в 2017-м, стал Угличский муниципальный район. Он вновь получил губернаторский грант 20 миллионов рублей на дальнейшее развитие. Рыбинский МР, лидер в номинации «Прорыв года – 2018», поощрен грантом 10 миллионов рублей. Также отличились Ярославль, Рыбинск, Ярославский и Тутаевский районы. Они получили по 5 миллионов рублей.