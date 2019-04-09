​В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на площадке ПАО «ОДК-Сатурн» состоялся очередной семинар для руководителей крупнейших промышленных предприятий региона. Участие в нем приняли представители 49 компаний. В ходе экскурсии на примере реализованных проектов им были представлены лучшие заводские практики.



– До 2024 года планируем вовлечь в реализацию национального проекта по повышению производительности труда 87 предприятий и обучить около 800 человек методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства, – сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – На территории региона уже есть компании, которые могут поделиться накопленным опытом в этой сфере.



15 предприятий Ярославской области вошли в пилотную программу по внедрению технологий повышения производительности труда. На первых двух, в Рыбинске, при участии федеральных экспертов уже ведется обучение специалистов, вводятся технологии бережливого производства. Четыре компании присоединятся к реализации программы в июне текущего года, еще несколько – в сентябре.



– От пилотных предприятий ожидаем по итогам года рост производительности на 15 процентов. Это достижимые цифры, – сказала директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Всегда можно найти резервы, чтобы повысить производительность труда.



Основным инструментом достижения целей нацпроекта является деятельность центров компетенций в сфере производительности труда. Федеральный центр компетенций проводит обучение сотрудников предприятий методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости, содействует в организации региональных центров компетенций для тиражирования накопленного опыта.



Открытие регионального центра компетенций в Ярославской области намечено на II квартал текущего года. Для предприятий, являющихся участниками нацпроекта, услуги будут бесплатными. Эти компании получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1 процент, экспортному акселератору для выхода на новые рынки.



Заявки на участие принимаются департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области до 26 апреля.