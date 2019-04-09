|В рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» на площадке ПАО «ОДК-Сатурн» состоялся очередной семинар для руководителей крупнейших промышленных предприятий региона. Участие в нем приняли представители 49 компаний. В ходе экскурсии на примере реализованных проектов им были представлены лучшие заводские практики.
– До 2024 года планируем вовлечь в реализацию национального проекта по повышению производительности труда 87 предприятий и обучить около 800 человек методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства, – сообщил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – На территории региона уже есть компании, которые могут поделиться накопленным опытом в этой сфере.
15 предприятий Ярославской области вошли в пилотную программу по внедрению технологий повышения производительности труда. На первых двух, в Рыбинске, при участии федеральных экспертов уже ведется обучение специалистов, вводятся технологии бережливого производства. Четыре компании присоединятся к реализации программы в июне текущего года, еще несколько – в сентябре.
– От пилотных предприятий ожидаем по итогам года рост производительности на 15 процентов. Это достижимые цифры, – сказала директор регионального департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Всегда можно найти резервы, чтобы повысить производительность труда.
Основным инструментом достижения целей нацпроекта является деятельность центров компетенций в сфере производительности труда. Федеральный центр компетенций проводит обучение сотрудников предприятий методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства по всей производственной цепочке создания стоимости, содействует в организации региональных центров компетенций для тиражирования накопленного опыта.
Открытие регионального центра компетенций в Ярославской области намечено на II квартал текущего года. Для предприятий, являющихся участниками нацпроекта, услуги будут бесплатными. Эти компании получат доступ к специальным инструментам поддержки: займам на техперевооружение под 1 процент, экспортному акселератору для выхода на новые рынки.
Заявки на участие принимаются департаментом инвестиций и промышленности Ярославской области до 26 апреля.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
вчера, 16:00
50 просмотров
2019.04.09 Продолжается апробация персонифицированной модели финансирования дополнительного образования детей2019.04.09 При составлении «Рейтинга-76» за 2019 год будет учтен ряд новых показателей2019.04.09 В школах региона продолжаются мероприятия, посвященные раздельному сбору мусора2019.04.09 В рамках общероссийской программы «100 городских лидеров» в Некоузском районе появится «Остров добра»2019.04.09 Ярославская область – на втором месте в ЦФО по состоянию розничного рынка продажи алкоголя