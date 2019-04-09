​9 апреля на заседании экспертного совета при комитете Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи обсудили реализацию в регионе приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». В его рамках родителям детей в возрасте 5 – 18 лет предоставляются сертификаты, которые дают возможность оплатить бюджетными средствами посещение кружков и секций, причем не только государственных, но и частных.



– Сейчас мы только отрабатываем механизм сертифицированного получения услуг, – подчеркнула первый заместитель директора департамента образования Светлана Астафьева. – Модель будут создавать во всех субъектах РФ, корректировать, чтобы к 2024 году выработать общую формулу и внедрить ее в стране. Мы находимся на стадии отработки функционирования этой системы.



По словам Светланы Астафьевой, новая модель позволяет вести прозрачный учет детей, охваченных дополнительным образованием. Выбор ребенка покажет, какие направления наиболее востребованы в регионе, что даст толчок к разработке новых программ. Кроме того, когда деньги будут выделяться на конкретного человека, усилится конкуренция за учащихся и, как следствие, возрастет качество предоставляемых услуг.



Благодаря новой системе включиться в сферу дополнительного образования сможет и негосударственный сектор.



Сам сертификат нематериален и означает, что ребенок внесен в специальный реестр. Это сигнал для государства, что надо платить за его дополнительное образование. Документ будет выдаваться единожды и действовать до достижения ребенком 18 лет. Средства на сертификате будут ежегодно пополняться.



Система персонифицированного финансирования уже внедрена в 10 муниципальных районах Ярославской области, где созданы опорные центры. Своим опытом работы с членами экспертного совета поделились представители органов управления образованием Большесельского МР.



– Мы вели просветительскую деятельность с педагогическими коллективами и параллельно с родителями, – отметила начальник управления образования Большесельского района Ирина Чернова. – Приглашали, объясняли, мотивировали, показывали навигатор, и в этом участвовали все педагоги. На сегодняшний день у нас, по статистике, проживает 981 ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, сертификаты учета получили 527 детей, в навигаторе заведено 26 программ.



Скоро апробация модели начнется и в Ярославле. Экспертный совет рекомендовал активно информировать родителей об изменениях в сфере дополнительного образования.



Справка



Подать заявку на сертификат можно в опорном центре, образовательной организации, организации дополнительного образования или онлайн, через информационный портал-навигатор (yar.pfdo.ru). Сертификат можно будет направить на обучение по одной или нескольким программам.



У каждого ребенка будет открыт свой личный кабинет на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области, с помощью которого можно отслеживать получение услуги и списание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое.



Используя сертификат, ребенок и его родители могут самостоятельно формировать образовательную траекторию. После выбора программы на ее оплату направляется часть средств сертификата, далее используется остаток для выбора другой программы. Доплата за счет средств родителя предполагается, только если остаток на сертификате меньше стоимости программы и только в объеме разницы стоимости.