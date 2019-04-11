​10 апреля в Правительстве области участники заседания регионального ведомственного проектного комитета обсудили реализацию нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».



– Ярославская область по итогам конкурсного отбора субъектов РФ вошла в число 15 участников нацпроекта, – отметила председатель регионального ведомственного проектного комитета, заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Мы должны обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год.



До 2024 года планируется вовлечь в реализацию национального проекта 87 предприятий региона и обучить около 800 сотрудников организаций методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства.



Для участия в нацпроекте уже отобрано 5 компаний Ярославской области. С 12 марта стартовала реализация проекта на двух рыбинских предприятиях – это Завод дорожных машин и «Русская механика». В июне к программе присоединятся Завод ПСМ, Ярославский электромашиностроительный завод и фабрика «Собрание».



Заявки еще 13 компаний региона рассматриваются, прием документов продолжается. В течение апреля будут отобраны участники 3-й волны, которые присоединятся к проекту с сентября.



В нацпроект могут войти предприятия и организации, относящиеся по основному виду экономической деятельности к следующим отраслям: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство.



Участники нацпроекта получают доступ к специальным инструментам поддержки. В частности, Фонд развития промышленности предоставляет им льготные займы до 300 миллионов рублей под 1 процент годовых на срок до 5 лет, помогает выходить на зарубежные рынки. Кроме того, компании могут рассчитывать на содействие в оптимизации производственных процессов.



– Одним из пунктов реализации региональной программы повышения производительности труда является проведение на территории области мероприятий по обмену лучшими практиками в этой сфере, – рассказал заместитель директора – председатель комитета развития промышленности департамента инвестиций и промышленности Сергей Комов. – Семинары по внедрению инструментов бережливого производства уже состоялись на трех предприятиях.



В течение года обмен опытом между компаниями будет продолжен.