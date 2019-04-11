​Ход строительства детского сада по 2-му Брагинскому проезду в Ярославле 10 апреля проинспектировала комиссия с участием представителей областного департамента строительства.



Работы на объекте начались летом прошлого года. Проект реализуется в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» и находится на постоянном контроле Правительства области.



– Процесс обеспечен необходимыми бюджетными средствами. Работы ведутся без отставания от графика, – рассказал заместитель директора департамента строительства Ярославской области Александр Черневский. – Подрядчик взял на себя повышенные обязательства и намерен завершить постройку детского сада уже к 1 сентября этого года.



В настоящее время подрядчик занимается возведением стен и перегородок третьего этажа, заполнением оконных проемов. Ведутся работы по наружной отделке фасадов и внутреннему оштукатуриванию стен. Завершается прокладка внутренних инженерных сетей по техническому подполью.



Дошкольное учреждение рассчитано на 280 мест. Проектом предусмотрено 12 групп, медицинский и пищевые блоки, а также дополнительные помещения для кружков и занятий спортом.



В рамках нацпроекта с привлечением средств из федерального бюджета до конца 2021 года в Ярославской области планируется строительство 17 дошкольных учреждений на 1800 мест в целом.