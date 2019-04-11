​В ярославском лицее №86 начались занятия в сетевой научно-технической лаборатории, созданной в рамках проекта «Школа открытий.76».



– Очень важно, чтобы ребятам было интересно учиться, чтобы они могли творить что-то новое, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Именно идеи развития исследовательской, созидательной деятельности легли в основу проекта «Школа открытий.76», инициированного губернатором Дмитрием Мироновым. В этом году новым оборудованием оснащаются семь опорных школ региона, в них создаются сетевые проектные научно-технические лаборатории. Процесс стартовал в Тутаеве, сейчас подключаются другие муниципальные образования.



С помощью установленного в лаборатории комплекта оборудования для лабораторно-химического анализа школьники готовятся к участию в чемпионатах «WorldSkills Russia». Раньше для этого ребятам приходилось ездить в Ярославский промышленно-экономический колледж. Кроме того, теперь старшеклассники сами могут стать тьюторами для младших школьников.



В лаборатории также есть комплект оборудования, который оснащен датчиками PASCO, выводящими информацию на гаджеты. Это удобно для полевых исследований. Кроме того, установлен 3D-принтер, включающий функции 3D-сканера, фрезерного и гравировального станков одновременно. Он уже помог лицеистам из инженерного класса успешно выступить в Тюмени на конкурсе по робототехнике «ВЗДумай» и занять там третье место. Комплекты для робототехники дают возможность научиться программировать на языке «С++».



Лаборатория в лицее №86 ориентирована на сетевое взаимодействие с другими учебными заведениями.



– У нас уже подписаны соглашения со школами № 75 и 4 Ярославля, – отметила директор лицея Ольга Большакова. – В соответствии с установленным расписанием ребята будут приходить в новую лабораторию и заниматься своими проектами. В Институте развития образования начинаются курсы, где подготовят преподавателей этих школ.



В рамках губернаторского проекта лаборатории также появятся еще в одной ярославской школе, а также в Переславле, Угличе, Тутаеве, Пошехонье и в поселке Некрасовское.



Справка



Общая стоимость губернаторского проекта «Школа открытий.76» – 41 миллион рублей. В комплекты для опорных школ входит современное оборудование для развития навыков моделирования, в том числе и компьютерного, конструирования механических и электронных устройств, программирования, проведения научных экспериментов в области естественно-математических дисциплин. В перечне – цифровая лаборатория для экологического мониторинга, цифровые микроскопы, наборы для анализа почвы и воды, школьная метеостанция, 3D-принтер-конструктор, наборы по робототехнике и многое другое.