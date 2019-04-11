​Региональная лизинговая компания Ярославской области подвела итоги работы за I квартал 2019 года: оформлено 15 сделок по предоставлению оборудования в льготный лизинг на общую сумму 314 миллионов рублей.



– С момента оформления первой сделки в конце сентября прошлого года РЛК заключила 49 договоров на сумму более 664 миллионов рублей, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – При этом на предприятия из моногородов приходится около трети объема – это хороший показатель. Благодаря развитию производства социально-экономический климат в этих населенных пунктах будет улучшаться.



РЛК предоставляет в лизинг по льготным ставкам 6 и 8 процентов годовых высокотехнологичное и инновационное оборудование, промышленное оборудование и оборудование для переработки и хранения сельхозпродукции. Технику специально заказывают у производителей, со многими из которых региональная компания имеет соглашения о партнерстве. При этом РЛК готова предоставить информацию о поставщиках, как российских, так и зарубежных, а окончательный выбор делает лизингополучатель.



Часть оборудования, заказанного в прошлом году, уже используется на предприятиях Ярославской области и других регионов России. Так, производить стальные двери компании «Карс» из Ярославля помогает установка лазерной резки металла отечественного производства. Предприятие взяло ее в лизинг на 5 лет под 6 процентов годовых.



– Для нас это технологический скачок, потому что ручную работу мы заменили автоматизированным комплексом, – отметил директор предприятия Айк Арамян. – Это позволило увеличить мощности производства в разы, также снизилась себестоимость, а качество продукции выросло. О Региональной лизинговой компании нам рассказали в Фонде поддержки предпринимательства, с которым мы давно работаем. Мы обратились в РЛК, оформили заявку, проработали все юридические моменты и взяли технику в лизинг.



Рассчитать параметры сделки можно на калькуляторе лизинга на сайте РЛК: https://rlc76.ru/.