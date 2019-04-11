​10 апреля в Концертно-зрелищном центре Ярославля открылась ежегодная выставка по итогам межрегионального конкурса творческих работ «Кладовая радости».



– Этот конкурс позволяет выявить и показать зрителю талантливую молодежь, – сказала заместитель директора областного департамента культуры Юлия Серова. – Для каждого из участников эта выставка, несомненно, еще один шаг к творческому становлению.



В конкурсе приняли участие 413 начинающих художников из 39 детских школ искусств и средних профессиональных училищ Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Рязанской, Костромской, Ивановской, Кировской, Владимирской, Саратовской, Тверской, Челябинской и Ярославской областей, Краснодарского края, республик Удмуртии и Карелии.



Соревнования проводились в трех возрастных категориях по номинациям «Академическая живопись», «Академический рисунок» и «Театральный плакат». Произведения выполнены в разных живописных и графических техниках.



По словам председателя жюри, члена-корреспондента Академии художеств Российской Федерации, народного художника Российской Федерации Валерия Страхова, конкурс служит укреплению лучших традиций художественного образования.



Справка



Конкурс «Кладовая радости» проводится с 2008 года. Статус межрегионального получил в 2018 году. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых детей и молодежи в сфере изобразительного искусства. Учредитель межрегионального конкурса «Кладовая радости» – департамент культуры Ярославской области. Организатор – ГПОУ ЯО «Ярославское художественное училище».