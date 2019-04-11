​В преддверии дачного сезона специалисты регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов и энергетики встретились с представителями садоводческих товариществ, чтобы обсудить вопросы электроснабжения территорий СНТ.



С 2014 года консолидацией и восстановлением электрических сетей занимается АО «ЯрЭСК» – совместное предприятие ПАО «МРСК Центра» и Правительства Ярославской области.



– Восстановление электросетевого хозяйства в товариществах садоводов проводится в рамках региональной программы развития электроэнергетики. В ближайшее время планируем утвердить план работ на 2020 – 2024 годы, – рассказал директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев. – Кроме того, для поддержки наших садоводов в 2019 году по-прежнему сохранен понижающий коэффициент 0,7 на электричество для СНТ. Таким образом, их участники оплачивают потребленную энергию по тарифу для сельского населения.



Как сообщил генеральный директор АО «ЯрЭСК» Игорь Шарошихин, за пять лет проведены реконструкция и капитальный ремонт 227 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, смонтировано и реконструировано 28 подстанций. В результате обеспечено надежное и качественное электроснабжение более чем 23 тысяч садовых участков, на которых трудятся и отдыхают свыше 87 тысяч жителей Ярославской области.



В 2020 – 2024 годах восстановление электроинфраструктуры будет продолжено. В планах – работы на более чем 900 километрах сетей, обеспечивающих энергией около 250 садоводческих некоммерческих товариществ.