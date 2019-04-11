|Для выявления фактов нелегальной добычи полезных ископаемых в регионе внедрена новая форма работы – проведение рейдов на автомагистралях.
Проверки организованы в рамках межведомственного взаимодействия. Участие в них совместно со специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования принимают сотрудники ГИБДД и территориального отдела транспортного контроля государственного автодорожного надзора по Ярославской области Восточного МУГАДН ЦФО.
– Главная задача таких рейдов – получение информации о фактических грузоотправителях с целью пресечения фактов нелегальной добычи полезных ископаемых на территории региона, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Мероприятия организованы в рамках реализации новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Сохранение природных ресурсов – одно из главных ее направлений.
В рамках очередного рейда передвижной пост встречал большегрузы в районе деревни Шалаево Ростовского района на трассе М-8 «Холмогоры». В результате проверки выявлено три факта транспортировки полезных ископаемых с нарушениями норм действующего законодательства.
За нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, предусмотрен штраф. Для граждан он может достигать 3 тысяч рублей, для должностных лиц – 40 тысяч, для юридических – 500 тысяч. За добычу полезных ископаемых без лицензии организации заплатят до миллиона рублей, должностные лица – до 50 тысяч, граждане – до 5 тысяч.
В 2018 году в рамках регионального государственного геологического надзора департаментом было выявлено 69 нарушений законодательства о недрах. К административной ответственности привлечены 76 человек. Наложены штрафы на сумму более 3 миллионов рублей.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
10:45
19 просмотров
2019.04.11 Нарушители ветеринарного законодательства за прошлый год оштрафованы на 937 тысяч рублей2019.04.11 Волонтеры молодежного центра «Максимум» взяли шефство над Рыбинским психоневрологическим интернатом 2019.04.11 Ярославская область – на шестом месте в ЦФО по предоставлению госуслуг в электронной форме2019.04.11 За 5 лет в регионе планируется восстановить более 900 километров сетей,обеспечивающих электроснабжение садоводческих товариществ2019.04.11 В Ярославле открылась межрегиональная выставка начинающих художников «Кладовая радости»