​Для выявления фактов нелегальной добычи полезных ископаемых в регионе внедрена новая форма работы – проведение рейдов на автомагистралях.



Проверки организованы в рамках межведомственного взаимодействия. Участие в них совместно со специалистами департамента охраны окружающей среды и природопользования принимают сотрудники ГИБДД и территориального отдела транспортного контроля государственного автодорожного надзора по Ярославской области Восточного МУГАДН ЦФО.



– Главная задача таких рейдов – получение информации о фактических грузоотправителях с целью пресечения фактов нелегальной добычи полезных ископаемых на территории региона, – пояснил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – Мероприятия организованы в рамках реализации новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Сохранение природных ресурсов – одно из главных ее направлений.



В рамках очередного рейда передвижной пост встречал большегрузы в районе деревни Шалаево Ростовского района на трассе М-8 «Холмогоры». В результате проверки выявлено три факта транспортировки полезных ископаемых с нарушениями норм действующего законодательства.



За нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, предусмотрен штраф. Для граждан он может достигать 3 тысяч рублей, для должностных лиц – 40 тысяч, для юридических – 500 тысяч. За добычу полезных ископаемых без лицензии организации заплатят до миллиона рублей, должностные лица – до 50 тысяч, граждане – до 5 тысяч.



В 2018 году в рамках регионального государственного геологического надзора департаментом было выявлено 69 нарушений законодательства о недрах. К административной ответственности привлечены 76 человек. Наложены штрафы на сумму более 3 миллионов рублей.