|В начале апреля Росстат опубликовал результаты регионов по достижению показателя указа Президента РФ, касающегося предоставления госуслуг в электронной форме, за 2018 год. Ярославская область – на шестом месте среди субъектов Центрального федерального округа.
– В соответствии с указом Президента РФ доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна была в прошлом году составлять не менее 70 процентов. Ярославская область перевыполнила план почти на 9 процентов, – сообщила заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая. – Следующим этапом развития госуслуг станет оказание их в проактивном режиме, когда отдельные услуги будут предоставляться автоматически, без специального заявления от гражданина.
При предоставлении услуги через официальный портал граждане также могут получить 30-процентную скидку на уплату госпошлины. В частности, это касается получения и замены водительского удостоверения, регистрации транспортного средства, регистрации и расторжения брака, оформления заграничных и российских паспортов, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Наиболее популярными региональными услугами, оказываемыми в электронной форме, являются запись на прием к врачу (326 тысяч обращений за 1-й квартал 2019 года), регистрация брака (более 8 тысяч электронных заявлений), запись ребенка в детский сад (19 тысяч услуг), в школу, получение информации о текущей успеваемости учащегося в образовательном учреждении (78,5 тысячи обращений).
В прошлом году через портал госуслуг граждане впервые могли выбрать избирательный участок для голосования. Во время выборов Президента России этой возможностью воспользовались около 13 тысяч жителей Ярославской области.
Еще 3 тысячи представителей региона приняли участие в пробной переписи населения, первый этап которой проходил с 1 по 10 октября. В его рамках была отработана принципиально новая, никогда ранее не применявшаяся в отечественной статистике технология – самостоятельное заполнение электронных переписных листов через портал госуслуг.
На данный момент на портале зарегистрированы около 700 тысяч жителей Ярославской области. В электронной форме им доступны 303 государственные и муниципальные услуги.
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