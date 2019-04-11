|10 апреля волонтеры молодежного центра «Максимум» провели в Рыбинском психоневрологическом интернате мастер-класс по прикладному творчеству. Вместе с добровольцами 25 постояльцев в домашней обстановке раскрашивали и украшали блестками картинки на весеннюю тему.
– Волонтеры работают в различных учреждениях социальной сферы: домах престарелых и геронтологических центрах, интернатах и детских домах, больницах, центрах социального обслуживания населения, которые расположены в разных, даже в самых отдаленных уголках нашей области, – отметила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель. – Часто о добровольческой деятельности забывают говорить, но именно она так необходима тем, кто одинок и нуждается во внимании и заботе со стороны общества.
Специалисты и волонтеры молодежного центра «Максимум» активно работают в интернате с февраля 2018 года в рамках договора о сотрудничестве. Здесь постоянно заняты десять человек. В основном это студенты Рыбинского медицинского колледжа. Добровольцы проводят для постояльцев интерната мастер-классы, квест-игры, спортивные мероприятия, обсуждают с ними различные темы.
– Ребята с удовольствием приходят в интернат, так как знают, что приносят реальную пользу людям, – рассказала руководитель центра развития добровольчества Ярославской области Елена Матюшина. – Это ощущение нужности взаимное: постояльцы называют волонтеров друзьями, узнают их, обнимают при встрече и фотографируют на память.
До недавнего времени волонтеры «Максимума» посещали рыбинский интернат один раз в месяц. Однако ребята приняли решение увеличить количество визитов в три раза, чтобы организовывать мероприятия и для пациентов отделения «Милосердие».
С 2019 года к работе в интернате присоединилось старшее поколение – «серебряные» волонтеры. Они будут проводить мастер-классы по прикладному творчеству, ориентированные на развитие мелкой моторики.
На постоянной основе с 2016 года с интернатом взаимодействуют и волонтеры Рыбинского профессионально-педагогического колледжа. Вместе реализуют социальный проект «Подари улыбку», готовят театральные постановки, концертные программы и спортивные мероприятия. 5 апреля состоялся мастер-класс, посвященный Дню космонавтики.
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