​За прошлый год в Ярославской области проведено 150 миллионов вакцинаций животных и птиц, в том числе против бешенства, сибирской язвы, лептоспироза. Такие данные были озвучены 11 апреля на заседании коллегии департамента ветеринарии.



– Агропромышленный комплекс региона наращивает темпы развития, – отметил директор департамента – главный государственный ветеринарный инспектор Ярославской области Александр Чавгун. – Увеличилось валовое производство молока, птицефабрики сохраняют стабильность выпуска продукции, реализуются инвестиционные проекты по расширению действующих предприятий и строительству новых животноводческих комплексов. И наша главная задача – обеспечить безопасность продуктов животноводства и охрану территории области от заноса болезней из-за ее пределов. С этой целью в регионе регулярно проводятся ветеринарные мероприятия, направленные на профилактику 76 инфекций.



В результате этой работы в прошлом году в Ярославской области не были зарегистрированы такие особо опасные заболевания, как ящур, грипп птиц, африканская чума свиней, сибирская язва.



Александр Чавгун также отметил, что в целях предотвращения бесконтрольного перемещения животных, продуктов животноводства и кормов для животных проведено 683 контрольно-надзорных мероприятия. По результатам рейдов привлечены к административной ответственности 177 юридических, должностных и физических лиц, выдано 88 предписаний об устранении правонарушений. Общая сумма наложенных штрафов составила 937 тысяч рублей, из них 690 тысяч уже взыскано.



Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: отсутствие необходимых ветеринарных сопроводительных документов и маркировок на продукцию животноводства, несоблюдение условий и сроков хранения скоропортящихся товаров, нарушение ветеринарных правил содержания животных.