​Только 64 процента недропользователей, работающих в Ярославской области, смогли представить отчетность за прошлый год, причем в документах много ошибок и неточностей. Для повышения правовой грамотности сотрудников организаций, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, Правительство области организовало ряд семинаров. Первый из них состоялся 11 апреля.



– Установление прямого диалога с недропользователями в рамках формирования единого легального поля деятельности крайне важно для развития и отрасли, и региона, – сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Ведь поступление налогов от добычи ископаемых дает возможность реализовывать различные социально-экономические проекты, направленные на повышение качества жизни граждан. В регионе максимально усилен контроль за законностью и рациональным использованием минерально-сырьевой базы. Это одно из важнейших направлений работы в рамках новой экологической политики, сформированной в регионе по поручению губернатора Дмитрия Миронова.



В настоящее время действуют 162 лицензии на пользование недрами на территории Ярославской области, которые выданы 89 предприятиям.



– Наша главная задача – предупредить возможные нарушения, – подчеркнул директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – В рамках семинаров вместе с недропользователями будем постоянно прорабатывать проблемные вопросы.



Все участки, на которых ведется добыча полезных ископаемых, заносятся на Геопортал региона. В настоящее время наиболее востребованы песчано-гравийные породы и строительные пески. Месторождения торфа, глины и сапропеля практически не разрабатываются.



На семинаре отмечено, что в Ярославской области успешно внедрен новый механизм межведомственного взаимодействия между федеральными структурами, органами государственной власти и местного самоуправления в сфере недропользования. Начала работу межведомственная комиссия по предупреждению административных правонарушений и преступлений в этой отрасли.



– За прошлый год в результате контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению законодательства в сфере недропользования выявлено 69 правонарушений, в том числе 18 фактов незаконной добычи полезных ископаемых, 10 из которых – на территории Рыбинского района, – рассказал директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Вынесено 14 постановлений о привлечении нарушителей к административной ответственности. Работа продолжается. В этом году досрочно прекращено действие 9 лицензий.