​В 2019 году Региональный центр инжиниринга получит субсидию Министерства экономического развития РФ в размере 64,3 миллиона рублей на поддержку малых и средних производственных предприятий. Софинансирование из бюджета Ярославской области составит 4,7 миллиона.



– На эти средства планируется закупить высокотехнологичное оборудование, оказать субъектам МСП не менее 108 инженерных и маркетингово-аналитических услуг по льготной стоимости и провести обучающие семинары, – рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Новое оборудование позволит предпринимателям изготовить опытные образцы узлов, деталей и оснастки, чтобы воплотить в жизнь инновационные идеи или заменить износившиеся детали рабочих станков, на льготных условиях, оплачивая 25 процентов рыночной стоимости.



В этом году в РЦИ появится токарный центр с фрезерной функцией и ЧПУ, 5-осевой вертикально-фрезерный центр с ЧПУ и электроэрозионный проволочно-вырезной станок. Оборудование позволит малому и среднему бизнесу выполнять опытно-конструкторские и научно-исследовательские разработки, в том числе для встраивания в цепочку поставок крупных предприятий и госкомпаний.



РЦИ и ранее помогал производственным компаниям развивать кооперацию. Так, в прошлом году рыбинское опытное производство «Эксмаш», занимающееся металлообработкой, было включено в программу доращивания – развития производственного потенциала поставщиков. Теперь оно выпускает детали для нескольких крупных заказчиков Ярославской области.



– Мы воспользовались услугами РЦИ по написанию управляющих программ, разработке и моделированию оснастки, провели оценку технологической готовности нашего предприятия, совместно составили план развития компании, – отметил директор организации по развитию Алексей Тихомиров. – На мой взгляд, РЦИ обладает необходимыми компетенциями для решения сложных технических задач в сжатые сроки при ограниченном бюджете. Также мы активно принимаем участие в заседаниях Координационного совета по производственной кооперации. Здесь можно презентовать свое производство, пообщаться с топ-менеджментом крупных компаний напрямую без посредников. Это дало нам возможность привлечь новых заказчиков, начать сотрудничество с крупными предприятиями.



Справка



Региональный центр инжиниринга создан в 2016 году. С того момента он оказал 121 малому и среднему предприятию региона 136 неинженерных и 118 инженерных услуг. Кроме того, обучение на семинарах РЦИ прошли представители более чем 400 компаний Ярославской области.



Сайт РЦИ: http://rci76.ru/.