|Дорогие друзья!
12 апреля давно уже стало праздником не только представителей «звездной» профессии, но и всех россиян.
Героический первый полет в космос Юрия Гагарина вошел в историю и открыл невиданные возможности и перспективы управляемого исследования межпланетного пространства. Это событие мирового масштаба и предмет нашей общенациональной гордости.
Самоотверженный труд и талант современных ученых, инженеров и высококлассных специалистов помогают нашей стране удерживать передовые позиции в изучении Вселенной и развитии ракетно-космической отрасли.
Ярославская область по праву гордится своим участием в освоении космоса. Особые поздравления нашим землякам – первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и космонавту-испытателю Алексею Овчинину. Своим примером они вдохновляют на новые свершения молодое поколение соотечественников.
Желаю всем мира, счастья, здоровья и благополучия!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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вчера, 16:45
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