​Дорогие друзья!

12 апреля давно уже стало праздником не только представителей «звездной» профессии, но и всех россиян.

Героический первый полет в космос Юрия Гагарина вошел в историю и открыл невиданные возможности и перспективы управляемого исследования межпланетного пространства. Это событие мирового масштаба и предмет нашей общенациональной гордости.  

Самоотверженный труд и талант современных ученых, инженеров и высококлассных специалистов помогают нашей стране удерживать передовые позиции в изучении Вселенной и развитии ракетно-космической отрасли.

Ярославская область по праву гордится своим участием в освоении космоса. Особые поздравления нашим землякам – первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и космонавту-испытателю Алексею Овчинину. Своим примером они вдохновляют на новые свершения молодое поколение соотечественников.  

Желаю всем мира, счастья, здоровья и благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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