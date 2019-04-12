​Дорогие друзья!



12 апреля давно уже стало праздником не только представителей «звездной» профессии, но и всех россиян.



Героический первый полет в космос Юрия Гагарина вошел в историю и открыл невиданные возможности и перспективы управляемого исследования межпланетного пространства. Это событие мирового масштаба и предмет нашей общенациональной гордости.



Самоотверженный труд и талант современных ученых, инженеров и высококлассных специалистов помогают нашей стране удерживать передовые позиции в изучении Вселенной и развитии ракетно-космической отрасли.



Ярославская область по праву гордится своим участием в освоении космоса. Особые поздравления нашим землякам – первой в мире женщине-космонавту Валентине Терешковой и космонавту-испытателю Алексею Овчинину. Своим примером они вдохновляют на новые свершения молодое поколение соотечественников.



Желаю всем мира, счастья, здоровья и благополучия!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов