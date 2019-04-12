​Подведены итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» в 2019 году. Его победительницей стала Анна Смирнова, которая работает в Глебовской школе Ярославского муниципального района.



– Прежде всего этот конкурс – площадка для профессионального роста, – подчеркнул заместитель директора департамента образования Ярославской области Александр Гудков. – Такие соревнования дают дополнительный импульс и стимул к тому, чтобы каждый участник использовал свой новый опыт и полученные знания в дальнейшей работе с детьми, родителями, взаимодействии с коллегами.



В конкурсе участвовали девять человек: педагоги-психологи из детских садов, школ, колледжей и организаций дополнительного образования Ярославля, Углича, Некрасовского и Ярославского муниципальных районов. Они показывали свое умение выделить проблему и предложить пути ее решения, установить контакт с клиентом, слушать и слышать.



В финал вышли четыре участницы. Вместе с Анной Смирновой за победу боролись три педагога-психолога из Ярославля: Татьяна Мальцева из центра «Доверие», Наталья Надточей из Заволжского политехнического колледжа и Мария Тимофеева из детского сада №73.



Анне Смирновой 26 лет, она обладательница двух красных дипломов – бакалавра и магистра психологии и конфликтологии. Любимое направление работы – развитие медиации в школе. Увлекается спортом.



Она будет представлять регион на всероссийском этапе конкурса.