​Сегодня в Угличе состоялось выездное заседание комитета по здравоохранению Ярославской областной Думы. Депутаты посетили фельшерско-акушерский пункт в левобережной части города, построенный в прошлом году на средства из резервного фонда Президента страны. Также они осмотрели здание амбулатории в центральной части Углича, которую из-за аварийного состояния пришлось закрыть, а пациентов перенаправить в поликлинику центральной районной больницы.



О работе лечебного учреждения депутатам рассказал главный врач ЦРБ Михаил Кривов. В частности, он отметил, что проблемой больницы по-прежнему является недоукомплектованность кадрами. Тем не менее в 2018 году в штат были приняты такие врачи, как эндокринолог, отоларинголог, участковый терапевт, кардиолог. Медучреждению требуются онколог, травматолог, невролог, офтальмолог. Все ставки участковых педиатров укомплектованы.



По словам главы Угличского района Анатолия Курицина, городу требуется строительство новой модульной амбулатории в центре. Это предложение депутаты поддержали и выступили с инициативой разработки областной программы по созданию в регионе новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов.



Представители облдумы поинтересовались и лекарственным обеспечением льготников. Главный врач сообщил, что в больнице есть все необходимое.



На заседании также был поднят вопрос о слиянии двух лечебных учреждений в Ярославле – больниц №7 и 3. Присутствовавший на заседании региональный омбудсмен Сергей Бабуркин выразил озабоченность, не повлияла ли эта реорганизация на доступность медицинской помощи.



– Объединение больниц позволило расширить перечень видов медицинских услуг, предоставляемых в амбулаторном звене прикрепленному к больнице №7 взрослому населению, – сообщил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов. – Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется как в поликлинике больницы №7, так и в амбулаторно-поликлинических подразделениях КБ №3. У пациентов больницы №7 появилась возможность записаться на прием к врачам-специалистам – кардиологу, гастроэнтерологу, урологу, ревматологу, ставки которых ранее отсутствовали в штатном расписании. За период с начала февраля до середины апреля более 300 пациентов с Резинотехники получили явки на прием к узким специалистам в больнице №3. И это подтверждено документально. Если учесть, что ранее такой возможности вообще не было, это неплохой результат.



Сергей Давлетов добавил, что для улучшения доступности медицинской помощи жителям микрорайона Резинотехника в поликлинике №3 на улице Здоровья, 10, дополнительно с конца апреля будут организованы приемы кардиолога (2 раза в месяц) и уролога (4 раза в месяц). При необходимости также пригласят других специалистов.



Ставшая возможной в результате объединения реорганизация закупочной деятельности приведет к увеличению экономии средств по итогам проведения торгов. Эти деньги будут направлены на повышение заработной платы медицинских работников, укрепление материально-технической базы единой организации.