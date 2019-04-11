​11 апреля на площади перед центром имени В.В. Терешковой в Ярославле состоялась торжественная церемония закладки именной звезды летчика-космонавта СССР Сергея Крикалева. Объект установили курсанты Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны. Теперь звезд с отпечатками ладоней космонавтов на аллее стало четырнадцать.



– Проект «Аллея космонавтов» был инициирован нашей землячкой первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой для увековечения памяти о героях – покорителях космоса и деятелях, внесших вклад в развитие космической отрасли нашей страны, – рассказала заместитель директора регионального департамента культуры Юлия Серова. – Закладка новых именных звезд в честь великих современников стала для ярославцев доброй традицией. Сегодня мы открываем новый объект, связанный с Сергеем Крикалевым, имя которого навсегда останется в истории Ярославской земли и в памяти грядущих поколений.



Сергей Крикалев является рекордсменом по количеству космических полетов – их шесть – и суммарному пребыванию в открытом космосе: он совершил восемь выходов общей продолжительностью более 40 часов. Работал на российских кораблях «Союз», на американских шаттлах, на орбитальном комплексе «Мир», участвовал в строительстве Международной космической станции. В октябре 2005 года вышел на первую строчку в списке рекордсменов по общему времени пребывания в космосе (более 803 суток).



Сергей Крикалев – один из четырех человек, которые являются одновременно Героями Советского Союза и Героями России.



В торжественном мероприятии приняли участие представители российского отряда космонавтов, областных и муниципальных властей, школьники, студенты, курсанты военных училищ, воспитанники военно-патриотических клубов, отряда юных космонавтов и астрономического кружка центра имени В.В. Терешковой.



Вице-президент благотворительного фонда В.В. Терешковой Елена Терешкова передала приветствие первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Государственной Думы ФС РФ Валентины Терешковой. В частности, в нем говорится: «Заслуги Сергея Константиновича Крикалева в области освоения космоса отмечены многими советскими, российскими и международными наградами. Поэтому особенно отрадно видеть его имя среди друзей Ярославского планетария. С праздником, дорогие друзья!».



Справка



«Аллея космонавтов» открыта 16 июня 2013 года в рамках торжественных мероприятий, посвященных 50-летию полета первой женщины-космонавта. Тогда на аллее появились три оттиска ладоней: летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Валентины Терешковой и летчиков-космонавтов, дважды Героев Советского Союза Валерия Быковского и Алексея Леонова.