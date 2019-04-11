​На рынке труда Ярославской области сохраняется стабильная ситуация. По итогам I квартала 2019 года уровень регистрируемой безработицы составляет 1,4 процента от численности трудоспособного населения – 9052 человека. Незначительный рост этого показателя, на 0,1 процента, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года директор регионального департамента государственной службы занятости населения Лаура Зудина связывает с увеличением пособия по безработице, максимальный размер которого с 1 января составил 11280 рублей, а также с повышением пенсионного возраста.



За три месяца текущего года в органы службы занятости региона за содействием в поиске подходящей работы обратились 964 гражданина предпенсионного возраста. Из них 933 человека были признаны безработными, при содействии органов службы занятости трудоустроены 330 из них. 22 безработных гражданина направлены на обучение профессиям и специальностям, пользующимся спросом у работодателей.



В I квартале органы службы занятости располагали 12937 вакансиями от 1320 организаций. Трудоустроены 3705 человек, временной работой обеспечены 395 граждан.



Наибольшим спросом на областном рынке труда пользуются квалифицированные рабочие, в основном строительной сферы: монтажники, бетонщики, каменщики, крановщики, электрики, плотники, электрогазосварщики. Также востребованы швеи, водители, повара. Среди специалистов ощущается острая нехватка инженеров по различным видам деятельности, менеджеров, воспитателей, учителей и врачей, а также медицинских работников среднего звена.



По словам Лауры Зудиной, любой человек при достаточной мотивации к трудоустройству может повысить свою востребованность на рынке труда, пройдя профессиональное обучение, получив услугу по профориентации, социальной адаптации или психологической поддержке.