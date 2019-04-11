​В Ярославской области в преддверии «высокого» туристического сезона разработаны новые городские маршруты.



– Гостей мы ждем много. На майские праздники Ярославль вновь вошел в число самых популярных направлений, по данным российского сервиса бронирования жилья «Tvil.ru», а Мышкин – в пятерку самых популярных малых городов для отдыха с детьми, – сообщила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.



В Мышкине новинками летнего сезона станут экскурсионная программа «Волжский берег. Мышкин и мышкинцы» и мастер-классы по изготовлению цветка из дерева.



В деревне Мартыново Мышкинского района в этом году экскурсия по этнографическому комплексу дополнена посещением кацкого подворья с домашними животными и прогулкой по музейной «одворице». Возродит воспоминания о недавнем советском прошлом выставка «Верной дорогой идете, товарищи!», рассказывающая об истории колхоза «Верный путь».



Важной частью большинства экскурсий Углича является дегустация местных продуктов. Так, в рамках программы «Вкусная история древнего города» предусмотрена гастрономическая экскурсия в музей городского быта XIX века, где гости могут попробовать пирожки с начинкой из огурцов, моркови, картошки, гречневые блинчики, кисель и многое другое. Кроме того, разработаны экскурсии: «Углич глазами художников в прошлом и настоящем», «Углич игрушечный», «Купечеством всякое государство богатится», «Город детства Ольги Берггольц», экскурсия по вечернему Угличу «От белых львов до черных львов» и другие.



В этом году в Гаврилов-Яме гостям города предложат новый маршрут «Путь к успеху». В ходе прогулки туристы узнают о крепостном крестьянине Алексее Локалове, который смог стать купцом первой гильдии и построить льняную мануфактуру.



На территории технопарка «Локаловъ» открыт новый музей «Энергия успеха». Экспозиция включает около 200 объектов, отражающих весь цикл производства льна, от подготовки пряжи до окрашивания ткани и нанесения узора. Кроме того, можно посетить прядильный, ткацкий, бельно-отделочный и швейный цеха, а также отдел главного механика и лабораторию.



Данилов подготовил для гостей несколько маршрутов, в том числе «Даниловский променад». Туристско-информационный центр «Ростов Великий» с мая по август для одиночных туристов организует сборные экскурсии в дневное и вечернее время.



В Тутаеве разработан новый веломаршрут, связанный с творчеством художника Бориса Кустодиева и адмиралом Федором Ушаковым. Путешествие дополнит посещение территории бывшей дворянской усадьбы Сабанеевых и осмотр древних развалин мечети XVII века.



В Любиме гостей ожидает прогулка по городскому парку на территории бывшей крепости XIV века. Макет строения, возведенного здесь в 1538 году по указу Ивана Грозного, воссоздали в местном краеведческом музее. Посетителям расскажут легенду о происхождении названия города, связанную с увлечением царя Ивана Грозного охотой в этих местах, и покажут деревянную скульптуру «Иван-охотник». Также в рамках экскурсии туристы увидят главную площадь города, построенную по указу Екатерины Великой, и центральную улицу, где расположены здания разных архитектурных стилей.



В Некоузском районе гостей города приглашают на экскурсию «По местам дворянских усадеб». В прогулку входит посещение усадеб бывшего Мологского уезда. Увидеть можно село Шестихино с домом управляющего кирпичным заводом, усадьбу Андреевское, которой некогда владели Мусины-Пушкины, Волконские, Куракины.



В Рыбинском районе всех желающих познакомят с историей Копринского края. Гости побывают в музее, посвященном Платону Радонежскому, солисту императорского оперного театра «Золотая рукавичка».