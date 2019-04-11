|9 Мая жители и гости Ярославля смогут увидеть пролет самолетной группы Воздушно-космических сил России. Это стало возможным благодаря обращению губернатора Дмитрия Миронова в Министерство обороны РФ.
– Договорились о том, что три самолета после парада в Москве пролетят и над нашей Советской площадью, – отметил Дмитрий Миронов на своей странице в социальных сетях. – В целом к Дню Победы готовим большую праздничную программу. Ждем всех в центре Ярославля!
Начальник генерального штаба министерства Валерий Герасимов сообщил, что в торжественном шествии частей и войск Ярославского гарнизона примут участие три самолета: Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, прозванный летчиками «Белым лебедем», ТУ-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, имеющий неофициальное название «Медведь», а также дозаправщик Ил-78.
Кроме того, впервые на ярославском параде будет показана техника 38-й отдельной железнодорожной бригады в/ч 83497.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
11:45
20 просмотров
2019.04.12 В Ярославской области запущено производство кормов для аквакультуры 2019.04.12 В рамках новых экскурсий по городам региона можно узнать о выдающихся ярославцах и попробовать местные блюда2019.04.12 330 человек предпенсионного возраста трудоустроены при содействии органов службы занятости Ярославской области2019.04.12 На «Аллее космонавтов» в Ярославле установлена звезда в честь Сергея Крикалева2019.04.11 Депутаты облдумы обсудили вопросы реорганизации ярославских больниц