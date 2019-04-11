​9 Мая жители и гости Ярославля смогут увидеть пролет самолетной группы Воздушно-космических сил России. Это стало возможным благодаря обращению губернатора Дмитрия Миронова в Министерство обороны РФ.



– Договорились о том, что три самолета после парада в Москве пролетят и над нашей Советской площадью, – отметил Дмитрий Миронов на своей странице в социальных сетях. – В целом к Дню Победы готовим большую праздничную программу. Ждем всех в центре Ярославля!



Начальник генерального штаба министерства Валерий Герасимов сообщил, что в торжественном шествии частей и войск Ярославского гарнизона примут участие три самолета: Ту-160, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, прозванный летчиками «Белым лебедем», ТУ-95МС – турбовинтовой стратегический бомбардировщик, самый скоростной в мире самолет с винтовыми двигателями, имеющий неофициальное название «Медведь», а также дозаправщик Ил-78.



Кроме того, впервые на ярославском параде будет показана техника 38-й отдельной железнодорожной бригады в/ч 83497.