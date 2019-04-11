​В Ярославле в тестовом режиме запущено производство мальковых кормов для аквакультуры. Это первый этап работы по созданию в Ростовском районе индустриального рыбоводного комплекса.



– Инвестпроект реализуется в рамках соглашения, подписанного несколько лет назад на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», – сообщил директор регионального департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Евгений Вишневский. – Работы ведет ООО «Институт агроэкологии и биотехнологии». В рыбоводном комплексе планируется выращивать африканского клариевого сома – 1500 тонн живой рыбы в год. Стоимость проекта – более 290 миллионов рублей.



Комбикормовый завод в Ярославле состоит из трех рабочих зон: два склада для сырья и готовой продукции, производственная часть. На предприятии планируется создать более 50 рабочих мест.



– Комбикормовый завод выпускает стартовые корма для аквакультуры и белковый гидролизат, – рассказал генеральный директор ООО «ИнАгроБио» Сергей Шинкарев. – Производительность первой очереди – 36 тонн стартовых кормов и 1200 тонн гидролизата белка в год. Плановая мощность – 120 тонн стартовых кормов, 5 тысяч тонн продукционных кормов для аквакультуры и 5 тысяч тонн гидролизата белка в год.



Запуск рыбоводного комплекса в Ростовском районе запланирован на четвертый квартал этого года. Предприятие начнет с полутора тысяч тонн рыбы в год с дальнейшим ростом объемов. Количество занятых на производстве при полной загрузке составит порядка 300 человек.