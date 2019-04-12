​Началась проверка объектов, благоустроенных в прошлом году в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Сотрудники проектного офиса совместно с представителями администраций муниципальных образований выявляют скрытые дефекты, встречаются с жителями, чтобы узнать, какие замечания есть с их стороны.



– Не следует забывать о том, что законодательством установлен срок, на протяжении которого можно и необходимо привлекать подрядные организации к исполнению гарантийных обязательств, – подчеркнул руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Гарантийных срок на все работы в рамках губернаторской программы составляет не менее трех лет.



В четверг представители проектного офиса побывали в Переславле-Залесском. На встрече с главой городского округа Валерием Астраханцевым обсудили необходимость осуществления контроля за качеством ранее выполненных работ, а затем вышли на объекты.



Первым стал двор на пересечении улиц Пушкина и Вокзальной. Местные жители отметили, что благодаря губернаторской программе он значительно преобразился. Стало чисто, обустроены парковки, пешеходные дорожки, установлено детское игровое оборудование.



Тем не менее в рамках проверки отмечены неполадки в работе уличного освещения, локальное проседание асфальта, необходимость приведения в порядок зеленой зоны.



Все замечания зафиксированы. Подрядчик должен будет устранить их в согласованный с местными активистами срок, до 1 июня, в рамках исполнения гарантийных обязательств.



Проинспектировать состояние всех объектов, которые были отремонтированы в рамках проекта «Решаем вместе!» в 2018 году, планируется до 1 июня.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года и направлен на повышение качества среды проживания в муниципальных образованиях. Правительство Ярославской области ведет эту работу совместно с партией «Единая Россия».