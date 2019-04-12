​В Ярославле прошел проектный семинар «Создание пространства открытости и гостеприимства» для ремесленников, занятых в сфере народно-художественных промыслов. Организатором мероприятия выступил региональный департамент туризма. В работе приняли участие более 25 мастеров, а также эксперты из Москвы.



– Изделия народно-художественных промыслов и ремесел не только часть культуры региона, но и уникальные сувениры, являющиеся для туристов лицом территории, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Мы относим сферу промыслов к сегменту творческих индустрий – деятельности, где пересекаются бизнес и художественное начало. Главная задача – формирование конкурентоспособного продукта, основанного на ремеслах и промыслах, и увеличение объема продаж регионального продукта в этом сегменте.



В ходе проектного семинара был озвучен анализ мировых рынков крафтовой экономики и предложены пути создания в регионе понятного для туристов маршрута, в ходе которого они смогли бы познакомиться с многообразием сувенирной продукции местного производства.



Также были определены приоритетные направления в сфере развития народных художественных промыслов. В их числе – повышение уровня дизайна и стилевых характеристик изделий, картирование магазинов сувениров и ремесленных продуктов и другие. Итоги работы по этим направлениям будут представлены в августе на ежегодном ремесленном фестивале «ЯрБазар».



Справка



В регионе действуют 35 организаций, производящих изделия народных художественных промыслов, 13 центров художественных промыслов и домов ремесел, 14 общественных организаций, 56 индивидуально работающих мастеров, 48 образовательных учреждений, осуществляющих обучение в сфере народных промыслов. Кроме того, насчитывается до 600 самозанятых граждан, работающих в сфере НХП без регистрации в качестве юридического лица.



Активно развивается несколько брендов федерального и международного уровня: ярославская майолика, основанная на технике поливного изразца из керамики, ярославская кистевая роспись, входящая в список нематериального культурного наследия народов России, ростовская финифть.