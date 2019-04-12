| В течение ближайших двух лет в тутаевском промышленном парке «Мастер» будет введен в эксплуатацию новый четырехэтажный корпус для размещения небольших производств: типографических, швейных и других. Также здание будет предназначено для организации рабочих мест для управленческого аппарата резидентов, мест отдыха персонала, душевых кабин и пунктов приема пищи. Общая площадь объекта – 6 тысяч квадратных метров.
Проект был представлен членам комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству, которые провели на площадке «Мастера» внеочередное выездное заседание, посвященное развитию моногорода Тутаева.
– Благодаря слаженной работе Правительства области и администрации Тутаевского района Тутаев стал привлекательной для инвесторов территорией, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Сюда, на территорию опережающего развития, уже пришли пять резидентов. В совокупности они инвестируют в создание производств более 350 миллионов рублей и создадут около 370 рабочих мест.
В промпарке «Мастер» предприятия имеют возможность льготной аренды производственных площадей. Сейчас здесь идет третий этап реконструкции. На эти цели в 2019 году регион получит субсидию Минэкономразвития РФ в размере 113 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство собственных сетей электроснабжения.
– В настоящее время промпарк заполнен практически полностью, – отметил председатель комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Роман Фомичев. – Это увеличивает наполнение бюджетов всех уровней и количество высокотехнологичных рабочих мест. Сегодня речь уже идет о расширении и строительстве новых площадок. Поступает много заявок от желающих работать на них. Это свидетельствует о высоком уровне компетенции деятельности Правительства региона в этом направлении.
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