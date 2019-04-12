​12 апреля в Ярославле прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню космонавтики. Главной площадкой стал Культурно-просветительский центр имени В.В. Терешковой.



В честь полета в космос первого человека – Героя Советского Союза Юрия Гагарина юные хоккеисты клуба «Локомотив» и члены отряда юных космонавтов центра выпустили в небо белые, синие и красные воздушные шары.



В планетарии школьников ждали на экскурсии, мастер-класс «Космический шаттл», игру на космическую тему. Также ребятам показали полнокупольную программу «Приключения медвежонка Тишки».



Кроме того, в этот день открылась выставка «Космос на Земле», организованная совместно с Институтом медико-биологических исследований Российской академии наук.



В вечерней программе – песочное шоу в звездном зале, посвященное жизни Юрия Гагарина.



13 апреля музей центра приглашает всех посетителей на «Космические выходные». В экспозиционно-выставочном зале пройдут экскурсии с дегустацией космического питания, в звездном зале – полнокупольные программы, спектакль «Сказки звездной ночи», школа звездочета и лекции.



Для самых маленьких приготовлен мастер-класс по подвижной карте, а для активных – квест «Шестой элемент».



Завершит цикл праздничных мероприятий интеллектуальная программа «Своя игра», в которой примут участие члены астрономического кружка и воспитанники отряда юных космонавтов центра.



День космонавтики отметят и в музее «Космос» в поселке Никульское. Здесь 12 апреля с 20 до 22 часов пройдет акция «Айда в космос!». На большом экране, развернутом перед зданием музея, будут показаны анимационные и хроникальные фильмы, рассказывающие об истории освоения космического пространства.



Для гостей будет организовано несколько сеансов бесплатных авторских экскурсий по обновленной экспозиции музея «Космос». Также для посетителей подготовлена блиц-викторина «Поехали», победитель которой получит сертификат на полет в аэротрубе.



Кроме того, будет установлен телескоп, и при хорошей погоде с его помощью все желающие смогут рассмотреть Луну и Марс.