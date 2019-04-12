​Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко принял участие в заседании коллегии МЧС России и совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе, которое прошло в Туле 12 апреля. На встрече была проанализирована готовность сил и средств региона к предотвращению чрезвычайных ситуаций.



В Ярославской области реализуется комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного прохождения весеннего паводка на территории муниципальных образований. В частности, в Рыбинске завершено укрепление правого берега Волги от обелиска до ДС «Полет». В этом году работа будет продолжена на других участках. Кроме того, для снижения затопления поселка Борисоглебского идет процесс по регулированию русла реки Устье.



Особое внимание также уделено обеспечению пожарной безопасности. В течение весенне-летнего сезона пройдут плановые осмотры, обследования территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, объектов инфраструктуры, граничащих с лесными участками. С 15 апреля по 15 мая на территории Ярославской области в соответствии с распоряжением губернатора будет организован месячник пожарной безопасности.



Еще один важный вопрос повестки заседания – безопасность пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления. В настоящее время в регионе проводится процедура приемки таких организаций межведомственными комиссиями с участием контрольно-надзорных органов. В целях антитеррористической защищенности загородные лагеря обеспечены круглосуточной охраной, видеонаблюдением, кнопками тревожной сигнализации, имеют периметральные ограждения, паспорта безопасности.



Управление по социальной и демографической политике Правительства Ярославской области совместно с региональными подразделениями МЧС и МВД и другими заинтересованными ведомствами ежегодно организует проведение акции «Территория безопасности» в загородных лагерях. В этом году мероприятие вновь пройдет в рамках летней оздоровительной кампании.