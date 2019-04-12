​День памяти Мологи занимает достойное место среди памятных дат в истории Ярославской области.



Русской Атлантиде – затопленному городу, давшему жизнь Рыбинскому водохранилищу, посвящено немало исследований.



«14 апреля 1941 года были опущены затворы Рыбинской ГЭС, прервано течение рек Волги и Шексны. Водохранилище начало постепенно заполняться, хороня под своими водами роскошные луга, тенистые леса и дубравы, сотни небольших селений и город Мологу. А уже 18 ноября 1941 года на ГЭС был запущен первый гидроагрегат, электроэнергия пошла в осажденную немцами Москву, неся жизнь и надежду на победу всей стране. Москва выжила, а Молога – нет», – свидетельствуют ярославские краеведы.



Судьбу города разделили тогда более 700 близлежащих сел и деревень. Не салютом, а колокольным звоном воздаем мы сегодня почести погибшим и тем, кто вынужден был оставить свои родные места, став переселенцем.



В этот памятный день всем жителям региона хочу пожелать мирного труда, новых достижений, добра, здоровья и благополучия.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов