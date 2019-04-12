​День памяти Мологи занимает достойное место среди памятных дат в истории Ярославской области.

Русской Атлантиде – затопленному городу, давшему жизнь Рыбинскому водохранилищу, посвящено немало исследований.

«14 апреля 1941 года были опущены затворы Рыбинской ГЭС, прервано течение рек Волги и Шексны. Водохранилище начало постепенно заполняться, хороня под своими водами роскошные луга, тенистые леса и дубравы, сотни небольших селений и город Мологу. А уже 18 ноября 1941 года на ГЭС был запущен первый гидроагрегат, электроэнергия пошла в осажденную немцами Москву, неся жизнь и надежду на победу всей стране. Москва выжила, а Молога – нет», – свидетельствуют ярославские краеведы.  

Судьбу города разделили тогда более 700 близлежащих сел и деревень.  Не салютом, а колокольным звоном воздаем мы сегодня почести погибшим и тем, кто вынужден был оставить свои родные места, став переселенцем.

В этот памятный день всем жителям региона хочу пожелать мирного труда, новых достижений, добра, здоровья и благополучия.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

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