​13 апреля в рамках Дней защиты от экологической опасности на базе ЯрГУ имени П.Г. Демидова прошел межрегиональный экологический форум «Во имя жизни».



Мероприятие было организовано в формате тематических круглых столов. Участие в них приняли научные деятели, эксперты, общественники, представители регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, межрегионального управления Росприроднадзора, члены совета общественной экологической экспертизы МСЗ из Казани и общественной организации ЯЭООО «Зеленая ветвь».



Собравшиеся обсудили наиболее актуальные для региона и страны в целом экологические проблемы.



– Такой формат работы, когда наука, общественность и исполнительная власть объединяются для решения экологических вопросов, для нашего региона стал уже хорошей традицией, – отметил декан факультета экологии и биологии ЯрГУ имени П.Г. Демидова – член общественного совета при региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования Олег Маракаев. – Успешно и плодотворно работали над концепцией новой экологической политики по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Теперь начался следующий этап – взаимодействия в рамках ее реализации. Уверен, что такой механизм позволит всесторонне подходить к решению вопросов экологической безопасности в регионе.



Общественники и эксперты обратили внимание на результативность и широту мероприятий по улучшению качества воды и сохранению природных ресурсов.



– Одна из главных тем – экологическая обстановка в бассейне реки Волги, – сказал член Общественной палаты Ярославской области, председатель экологического комитета ЯрТПП Анатолий Дунаев. – В частности, особую озабоченность общественности вызывает планируемое строительство целлюлозного завода на берегу Рыбинского водохранилища в Череповецком районе. Это однозначно окажет негативное влияние на состояние природной среды и благополучие населения Вологодской и Ярославской областей.



В рамках всестороннего анализа создания в Ярославской области экологически безопасной системы обращения с твердыми коммунальными отходами участники форума отметили комплексность реформы, которая касается накопления, сбора, транспортирования, сортировки, утилизации, захоронения мусора.



– На полную мощность уже вышла станция сортировки мусора «Чистый город», где ежедневно обрабатывается около 150 тонн отходов, собираемых с контейнерных площадок Ярославля, – рассказал начальник отдела организации деятельности по обращению с ТКО регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Артем Назаров. – Отбираются четыре полезные фракции: металл, стекло, бумага и пластик. Материалы, не подлежащие переработке, прессуют и отправляют на полигон «Скоково». Здесь также идет модернизация, включающая поэтапное обновление материально-технической базы, и готовится к запуску новый комплекс по дроблению отходов.



Единый региональный оператор в сфере обращения с ТКО уже обустроил в муниципальных образованиях 57 мест складирования мусора, установил 5500 новых контейнеров, в том числе 400 – для раздельного сбора отходов. Закуплено 70 единиц специализированной техники, отвечающей стандартам «Евро-4» и «Евро-5», оборудованной системой ГЛОНАСС. Помимо этого, для сбора и вывоза ТКО привлечено порядка 177 машин.



Также региональный оператор построил мусоросортировочный комплекс на территории полигона ТКО «Селиваново» в Угличском районе, сейчас объект готовят к запуску. В этом году планируется приступить к модернизации полигона в Рыбинском районе, где будет создан сортировочный комплекс мощностью до 100 тысяч тонн в год. Общая стоимость – более 246 миллионов рублей.



– При создании новой системы обращения с отходами необходима широкая разъяснительная работа, а также активная позиция и помощь граждан и общественных организаций, – отметила начальник отдела мониторинга ГКУ «Центр управления жилищно-коммунальным хозяйством», член общественного совета при региональном департаменте окружающей среды и природопользования Татьяна Бородина. – Например, в рамках реализации проекта «Ярославский управдом» идет максимальное вовлечение собственников жилья в процесс контроля за работой ЖКХ, повышение правовой грамотности граждан. Люди проявляют большой интерес к вопросам внедрения раздельного сбора ТКО, поступает множество предложений. Форум дает прекрасную возможность для обмена опытом и идеями в данной сфере.



По итогам форума разработан пакет предложений и инициатив, которые были включены в резолюцию. Документ будет направлен в профильные структуры и ведомства для использования при реализации мероприятий по экологической безопасности на территории региона.



В рамках Дней защиты от экологической опасности в Ярославской области также пройдут различные международные экологические акции, в числе которых – Всемирный день воды, Международный день птиц, Всемирный день Земли, «Марш парков».