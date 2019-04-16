|На территории Ярославской области началась профилактическая акция «Трактор-2019», направленная на предупреждение и выявление правонарушений в сфере эксплуатации самоходной техники, а также прицепов к ней.
За неделю сотрудники региональной инспекции административно-технического надзора провели рейды на территориях Даниловского, Любимского, Первомайского, Пошехонского и Тутаевского районов. Проверено 50 единиц поднадзорной инспекции техники. Выявлено 15 административных нарушений, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечены 10 физических лиц, 4 должностных и 1 юридическое лицо.
– Наибольшее количество правонарушений связано с невыполнением правил регистрации техники, а также с эксплуатацией самоходных машин, не прошедших ежегодный государственный технический осмотр, – пояснил заместитель начальника инспекции административно-технического надзора Игорь Буянов. – Все выявленные нарушения потенциально могут создавать опасность не только для водителей транспортных средств, но и для окружающих, находящихся в зоне эксплуатации техники.
Профилактическая операция «Трактор-2019» будет проводиться на всей территории региона в течение всего периода активной эксплуатации самоходной техники.
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