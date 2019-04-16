​На площадке Общественно-культурного центра Рыбинска начал работу VI международный технологический форум «Инновации. Технологии. Производство». Участие в нем принимают около 1300 человек из 9 стран: России, Германии, Кореи, Чехии, Израиля, США, Франции, Молдовы, Белоруссии. Это представители промышленных предприятий, топ-менеджеры государственных корпораций и холдинговых компаний, институтов развития, научно-образовательного сообщества, федеральных и региональных органов власти.



Открывая пленарное заседание «Региональные фабрики будущего в национальных проектах», заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев пожелал собравшимся плодотворного сотрудничества.



– Рыбинский форум – это практическая площадка, где высокопрофессиональное сообщество делится своими идеями, обсуждает актуальные тренды экономики нового технологического уклада, – отметил он. – Новая философия производства сегодня основывается на масштабной цифровизации процессов, внедрении умных технологий, подготовке кадров с универсальными компетенциями. Отрадно, что число участников форума ежегодно растет. Это свидетельствует о его востребованности и авторитетности. Один из соорганизаторов форума – «ОДК-Сатурн» – уже активно использует технологии будущего и помогает расти до этого уровня другим предприятиям, понимая, что это важное условие развития региональной промышленности, реализации национальных проектов.



В ходе форума подписано соглашение о стратегическом партнерстве между Ярославским государственным университетом имени П.Г. Демидова и АО «ССЗ «Вымпел». Предусматриваются долгосрочное сотрудничество вуза и предприятия по подготовке и повышению квалификации специалистов завода, проведение совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, а также конференций, семинаров, выставок, презентаций.



В течение трех дней, с 15 по 17 апреля, в рамках форума состоится порядка 15 мероприятий, посвященных вопросам инновационного развития производственных технологий в промышленности, освоения перспективных рынков высокотехнологичной продукции, реализации направлений цифровой экономики и актуальным трендам производственной индустрии.



Ключевые участники форума презентуют региональные дорожные карты взаимодействия по национальным проектам «Наука», «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика». На третий день, 17 апреля, запланирована экскурсия на промышленные предприятия Ярославской области.



– Мы оцениваем форум как инструмент инновационного развития, – сказал заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Нам не очень интересна перспектива на год-два-три, нас интересует, на каких технологиях будет работать предприятие после 2030 года. И эти результаты далекого будущего надо закладывать уже сейчас.



Организаторами форума выступили Правительство Ярославской области, Объединенная двигателестроительная корпорация, «ОДК-Сатурн», администрация городского округа Рыбинск и Рыбинский государственный авиационный технический университет (РГАТУ) имени П.А. Соловьева.



Информация о форуме размещена на официальном сайте мероприятия: http://itp-forum.ru.