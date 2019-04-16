|В мае на базе студенческого бизнес-инкубатора ЯрГУ имени П.Г. Демидова будет открыта университетская «точка кипения».
– Это пространство коллективной работы для представителей сфер образования, науки, бизнеса и власти, – рассказал заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Участники работы в ходе дискуссий будут формировать бизнес-идеи, обсуждать перспективы стартапов и дорожные карты их воплощения. В «точке кипения» можно будет поделиться опытом, результатами деятельности, проработать новые модели регионального развития.
ЯрГУ имени П.Г. Демидова откроет «точку кипения» в числе первых в России. Такое право он и еще 12 вузов, в числе которых – федеральные, национальные, исследовательские, опорные, получили в ходе отбора университетских управленческих команд на образовательный интенсив «Остров 10-22». Он пройдет в июле этого года в «Сколтехе».
Формат пространства коллективной работы «точка кипения» разработан Агентством стратегических инициатив. Первый городской коворкинг-центр открылся в Москве в 2014 году. Наряду с городскими и международными университетские «точки кипения» будут создавать новые возможности для взаимодействия, формирования сообществ, появления новых команд и проектов.
До конца года на территории России будут открыты 50 университетских «точек кипения».
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