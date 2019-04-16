​1 – 2 мая на Первомайском бульваре в Ярославле будет организован «Маркет местной еды» – фестиваль, в основе которого лежит идея продвижения локальных продуктов. Участие в нем примут 35 гастроэнтузиастов, работающих на территории региона.



– Маркет обещает стать ярким событием майских выходных, – отметил заместитель директора департамента туризма Ярославской области Максим Цветков. – По данным сервиса бронирования жилья «Tvil.ru», наш регион входит в топ-5 самых популярных направлений отдыха на майские праздники в России. А современного туриста сегодня сложно представить без запроса на изучение местной кухни. «Маркет местной еды» – отличная площадка, на которой путешественники смогут познакомиться со многими гастрономическими специалитетами и ресторанами региона.



Уже готово меню фестиваля, полную версию которого можно скачать на странице мероприятия в социальных сетях и заранее определиться с выбором. Среди интересных предложений: улитки, выращенные на ферме под Переславлем-Залесским, веганские десерты, где даже сахар заменен на сироп из топинамбура, и другие.



По словам автора проекта Натальи Чагиной, в этом году на бульваре будут не только готовить и продавать еду. В программе – любительский шахматный турнир с сеансом одновременной игры, лекторий, где, например, можно будет узнать, как правильно читать этикетки на продуктах, ремесленные и кулинарные мастер-классы. Также будут работать школа танцев и веломастерская.