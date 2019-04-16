​Со 2 по 23 апреля в санатории «Здравница» в Евпатории проходит оздоровление первая группа ярославских детей с поражениями нервной системы и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. За неделю до окончания курса лечения их навестили руководитель аппарата губернатора Ярославской области Кирилл Сорокин, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова и сенатор Игорь Каграманян. Они пообщались с мамами, отметившими значительный прогресс в состоянии здоровья детей.



– Этот проект стал результатом договоренностей, которые были достигнуты в ходе наших предыдущих визитов в Крым, – рассказал Кирилл Сорокин. – По решению губернатора Дмитрия Миронова создан попечительский совет при детской областной больнице, который предоставил ребятам возможность побывать в санатории Евпатории. В межсезонье он не загружен на 100 процентов. Таким образом, дети проходят квалифицированное лечение, отдыхают, а здравница получает загрузку. Все это происходит за счет благотворительного фонда и без привлечения бюджетных средств.



Алла Пашкунова отметила, что подобные положения часто прописываются в соглашениях между регионами, однако не всегда реализуются.



– Ярославская область в этом смысле – хорошее исключение, – подчеркнула она. – Направление ярославских детей на оздоровление в Республику Крым – пример практической реализации соглашения. У ребят за две недели произошли значительные улучшения в состоянии здоровья. При системном оздоровлении результаты, безусловно, будут гораздо выше.



Как рассказал сенатор и сопредседатель попечительского совета Игорь Каграманян, в настоящее время решается вопрос о направлении новых групп детей на лечение в республику. Также в дальнейшем планируется отправить в Евпаторию медиков из Ярославской области для их знакомства с методами реабилитации, применяемыми в крымских здравницах.



– Здесь существуют уникальные лечебно-диагностические технологии, которые позволяют достичь положительного эффекта в лечении ДЦП. Это подтвердили нам мамы отправленных на реабилитацию детей, – поделился Игорь Каграманян. – Сейчас губернатор поставил задачу отправлять на оздоровление в Евпаторию не менее двух групп в год, весной и осенью. В дальнейшем мы постараемся увеличить их количество.



Санаторий «Здравница» специализируется на лечении заболеваний нервной и костно-мышечной систем, органов зрения и дыхания, заболеваний системы кровообращения.



База укомплектована современным оборудованием, на котором работают квалифицированные специалисты, в том числе по профилю ДЦП. В санатории есть кабинеты низко- и высокочастотной терапии, ингаляторий, кабинеты электросна, лазерной терапии, а также электрогрязевой кабинет.



Справка



В феврале 2018 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи было заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Ярославской областью и Республикой Крым. Документ подписали губернатор Дмитрий Миронов и глава Крыма Сергей Аксенов. 15 августа стороны утвердили план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве.



Протокол о намерениях между Советом министров Республики Крым и Правительством Ярославской области был подписан 15 августа 2017 года.