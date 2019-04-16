​В этом году на реализацию мероприятий программы «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области» предусмотрено 1 миллиард 441 миллион рублей. Из этой суммы 1,3 миллиарда – федеральные средства, более 100 миллионов – региональные, остальное – софинансирование из местных бюджетов.



Об этом на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию сообщил директор департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Александр Николаев.



– На 2019 год намечено завершение строительства очистных сооружений в поселке Борисоглебском, – рассказал Александр Николаев. – Также планируются реконструкция очистных сооружений канализации в селе Кукобой Первомайского района, строительство локальных очистных сооружений в поселке Шестихино Некоузского района, строительство наружных сетей канализации в поселке Красный Бор Ярославского района.



В прошлом году в рамках программы был построен и введен в эксплуатацию напорный канализационный коллектор в Ростове, завершены строительство артезианской скважины с установкой обезжелезивания воды и прокладка водопровода в деревне Демино Рыбинского района, началось строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в микрорайоне Аграрник поселка Борисоглебского. На эти мероприятия в областном и местных бюджетах было предусмотрено 24,4 миллиона рублей.



Александр Николаев отметил, что Ярославская область также активно включилась в реализацию федеральных программ. Так, по программе «Чистая вода» планируются два проекта, по «Оздоровлению Волги» – семь. В настоящее время в Минстрой России направлена заявка на участие в распределении субсидии из федерального бюджета по объектам капитального строительства и реконструкции.



Согласованный перечень мероприятий будет внесен в региональную программу «Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области».



Повышение качества питьевой воды – одно из основных направлений реализации концепции новой экологической политики, разработанной в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.