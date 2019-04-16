​Ярославский строительный 3D-принтер был представлен на крупнейшей строительной выставке «Bauma-2019» в Мюнхене.



Уникальная техника печатает бетоном любого вида, гипсом, специальными составами. Особенностью модификации является повышенная производительность – до 2 кубометров в час. Для оформления стенда на принтере были напечатаны мебель, вазоны для цветов и логотип мероприятия.



Участие в выставке производителя этой продукции, группы компаний «АМТ-Спецавиа», организовано при поддержке структуры инвестблока Правительства региона – АНО «Центр экспорта Ярославской области». Чтобы ярославские предприятия легче выходили на зарубежные рынки, центр помогает с оплатой аренды выставочных площадей, оборудования стенда и доставки образцов.



– В 2019 году мы планируем оказать содействие 40 компаниям, профинансировав соответствующие затраты на общую сумму порядка 24 миллионов рублей, – рассказала генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Участие в профильных международных выставках, с одной стороны, имеет имиджевое значение – и для предприятий, и для нашего региона в целом. С другой стороны, это способствует заключению контрактов с зарубежными партнерами и помогает расширять экспортные горизонты.



Продукция ярославского производителя вызвала повышенный интерес. Прямо на выставке были подписаны два договора: один дилерский, другой – с компанией из Баварии на продажу оборудования.



– Итоги выставки превзошли наши ожидания! – поделился генеральный директор предприятия Александр Маслов. – Мы провели переговоры с представителями 50 стран со всех континентов. Обсуждали возможности поставок 3D-принтеров, совместные строительные проекты и открытие дилерских центров. В настоящее время идет подготовка открытия представительства компании в Европе.



Справка



АНО «Центр экспорта Ярославской области» создан для поддержки экспортно ориентированных предприятий региона. Учредителем центра является региональный департамент инвестиций и промышленности. Центр экспорта оказывает малому и среднему бизнесу широкий спектр услуг по организации внешнеэкономической деятельности и содействует выходу на зарубежные рынки.



О том, как получить поддержку, можно узнать на официальном сайте: exportcenter76.ru.