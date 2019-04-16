​Средства губернаторского гранта, полученного за победу в «Рейтинге-76», администрация Угличского района, как и в прошлом году, вложит в развитие социальной сферы. Почти половина суммы – 9 из 20 миллионов рублей – пойдет на образование.



В нескольких учреждениях запланированы ремонты отдельных помещений, установка систем видеонаблюдения, замена окон, дверей. Кроме того, будет максимально решена проблема с ремонтом крыш в детских садах и школах, как в городских, так и в сельских. Работы пройдут в семи из них.



16 апреля в рамках поездки в район часть объектов посетила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троцкая.



– В этом году по поручению губернатора Дмитрия Миронова в регионе продолжается реализация проекта «Рейтинг-76», – отметила Екатерина Троицкая. – Система оценки деятельности органов муниципальной власти внедрена в 2017 году. Это позволило не только активизировать работу районных и городских администраций, но и улучшить качество жизни в муниципальных образованиях за счет средств грантов, полученных победителями. Ежегодно между ними распределяется 50 миллионов рублей.



В Угличе самый большой объем работ запланирован в одном из зданий детского сада «Сказка» (бывший детский сад «Солнышко»). Там отремонтируют крышу, внутренние помещения, пищеблок, стены вдоль лестницы в одну из групп, благоустроят территорию.



– Мы побеждаем два года подряд, – сказал глава Угличского муниципального района Анатолий Курицин. – В прошлый раз на средства губернаторского гранта смогли привести в порядок объекты образования, культуры и спорта. Второй грант также стал большим подспорьем для продолжения преобразований в социальной сфере.



Работы будут продолжены в Головинской средней школе, где запланирован ремонт плоской крыши. В отдельно стоящем здании дошкольной группы частично приведут в порядок кровлю и деревянные перекрытия.



В здании Дома детского творчества, которое является памятником архитектуры XIX века регионального значения, необходим ремонт потолка. Перед этим требуется провести серьезное исследование объекта, подготовить проект работ. На это также выделены средства гранта.



Вложения будут сделаны и в сферу ЖКХ, в том числе – в софинансирование строительства распределительного поселкового газопровода по деревне Головино и в установку приборов учета в Доме ветеранов.



Средства гранта планируется направить также на культуру и спорт. В двух сельских учреждениях установят экономичные пеллетные котлы.