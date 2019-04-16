​Досрочный период ЕГЭ, который в этом году длился с 20 марта по 10 апреля, в Ярославской области прошел без серьезных нарушений и технологических сбоев. Высокий уровень его организации в регионе сегодня был отмечен руководством Рособрнадзора на всероссийском совещании, посвященном подведению итогов экзаменационной кампании.



– Экзамены у нас сдавали более 200 человек, в основном это выпускники прошлых лет, – рассказала директор областного департамента образования Ирина Лобода. – Для них было организовано четыре пункта в Ярославле и Ярославском муниципальном районе. В процедуре приняли участие 228 организаторов и 28 общественных наблюдателей.



В восьми регионах, в том числе и в Ярославской области, в этот раз использовалась технология передачи экзаменационных материалов по Интернету. При этом задания печатались прямо в аудиториях.



В пунктах проведения экзаменов велось видеонаблюдение в режиме онлайн. Кроме того, за процессом следили общественные наблюдатели – в этой роли выступили студенты ЯГПУ и члены Российского союза молодежи. Один нарушитель был удален за использование средств связи.



Самыми популярными предметами в досрочном периоде у ярославских участников стали русский язык, профильная математика и обществознание.



Основной период проведения ЕГЭ начнется 27 мая и продлится до 1 июля.