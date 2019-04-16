​В этом году в регионе планируется засеять 306 тысяч гектаров, что на 5 процентов больше, чем годом ранее. На сельскохозяйственных предприятиях области полным ходом идет подготовка к весенне-полевым работам.



– Предстоит провести уход за озимыми зерновыми культурами на площади 8,9 тысячи гектаров и яровой сев на площади 87,4 тысячи гектаров, – сообщил заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка – председатель комитета по развитию отраслей сельского хозяйства и внедрению прогрессивных технологий Сергей Камышенцев. – Льном-долгунцом планируется засеять 2,7 тысячи гектаров, картофелем и овощами – 4,8 тысячи, кормовыми культурами – 31,7 тысячи.



Объем производства овощей открытого грунта, в частности, будет увеличен за счет сельскохозяйственного комплекса ООО «АгроНеро». В прошлом году здесь выращено 9 тысяч тонн, на этот год запланировано на тысячу тонн больше. Под урожай 2019 года посеяно 1,5 миллиона единиц рассады. Регион получит морковь, все виды капусты, кабачки, тыкву, зелень, салаты.



На сегодняшний день готовность техники на сельскохозяйственных предприятиях области составляет 83 процента, что выше уровня прошлого года в среднем на 3 процента. Кроме того, заготовлено 903,4 тонны дизельного топлива и 76,4 тонны автобензина, что больше, чем в аналогичный период 2017-го, на 5,6 и 4,8 процента соответственно.