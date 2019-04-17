​Льготная ставка 6 процентов по программе

«Семейная ипотека» будет распространена на весь срок кредитования. Ранее

существовало ограничение: три, пять или восемь лет.

Программа «Семейная ипотека» заработала в

России с прошлого года. Эта форма поддержки рассчитана на семьи, в которых с 1

января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и любой

последующий ребенок.

По итогам послания Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин дал поручение снять временные ограничения. Это

утверждено законодательно – соответствующее постановление опубликовано на сайте

Правительства РФ.

– «Семейная ипотека» – это важная форма

государственной поддержки, которая реально помогает снижать нагрузку по

платежам для семей с детьми, – отметил и. о. директора регионального

департамента строительства Виктор Жучков. – К примеру, через созданное

Правительством Ярославской области Агентство ипотечного жилищного кредитования

с начала года было оформлено пять договоров по этой программе. А новые условия

позволят расширить круг получателей.

По оценкам аналитического центра «Дом.РФ»,

после продления срока действия льготной ставки на весь срок кредитования в

программу по всей стране будут вступать более 100 тысяч семей ежегодно.

– Изменения позволят людям перекредитовать

предыдущие займы, которые они получили в других финансовых учреждениях, на

приобретение новостройки вне зависимости от количества перекредитований, –

рассказал генеральный директор АО «АИЖК ЯО» Ярослав Ямнюк. – Ограничение по

сумме кредита – до 6 миллионов рублей – остается прежним.

Напомним, чтобы начать процесс оформления

ипотеки, достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС. Важное условие: кредит

можно взять только на покупку квартиры в новостройке у юридического лица или в

готовом жилье у застройщика, за исключением инвестиционных фондов.

Подробнее – на сайте Агентства ипотечного

жилищного кредитования Ярославской области: https://yar-ipoteka.ru/semejnaja-ipoteka.

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