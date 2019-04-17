​Льготная ставка 6 процентов по программе



«Семейная ипотека» будет распространена на весь срок кредитования. Ранее



существовало ограничение: три, пять или восемь лет.



Программа «Семейная ипотека» заработала в



России с прошлого года. Эта форма поддержки рассчитана на семьи, в которых с 1



января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и любой



последующий ребенок.



По итогам послания Федеральному Собранию



Президент России Владимир Путин дал поручение снять временные ограничения. Это



утверждено законодательно – соответствующее постановление опубликовано на сайте



Правительства РФ.



– «Семейная ипотека» – это важная форма



государственной поддержки, которая реально помогает снижать нагрузку по



платежам для семей с детьми, – отметил и. о. директора регионального



департамента строительства Виктор Жучков. – К примеру, через созданное



Правительством Ярославской области Агентство ипотечного жилищного кредитования



с начала года было оформлено пять договоров по этой программе. А новые условия



позволят расширить круг получателей.



По оценкам аналитического центра «Дом.РФ»,



после продления срока действия льготной ставки на весь срок кредитования в



программу по всей стране будут вступать более 100 тысяч семей ежегодно.



– Изменения позволят людям перекредитовать



предыдущие займы, которые они получили в других финансовых учреждениях, на



приобретение новостройки вне зависимости от количества перекредитований, –



рассказал генеральный директор АО «АИЖК ЯО» Ярослав Ямнюк. – Ограничение по



сумме кредита – до 6 миллионов рублей – остается прежним.



Напомним, чтобы начать процесс оформления



ипотеки, достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС. Важное условие: кредит



можно взять только на покупку квартиры в новостройке у юридического лица или в



готовом жилье у застройщика, за исключением инвестиционных фондов.



Подробнее – на сайте Агентства ипотечного



жилищного кредитования Ярославской области: https://yar-ipoteka.ru/semejnaja-ipoteka.