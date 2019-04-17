|Льготная ставка 6 процентов по программе
«Семейная ипотека» будет распространена на весь срок кредитования. Ранее
существовало ограничение: три, пять или восемь лет.
Программа «Семейная ипотека» заработала в
России с прошлого года. Эта форма поддержки рассчитана на семьи, в которых с 1
января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй, третий и любой
последующий ребенок.
По итогам послания Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин дал поручение снять временные ограничения. Это
утверждено законодательно – соответствующее постановление опубликовано на сайте
Правительства РФ.
– «Семейная ипотека» – это важная форма
государственной поддержки, которая реально помогает снижать нагрузку по
платежам для семей с детьми, – отметил и. о. директора регионального
департамента строительства Виктор Жучков. – К примеру, через созданное
Правительством Ярославской области Агентство ипотечного жилищного кредитования
с начала года было оформлено пять договоров по этой программе. А новые условия
позволят расширить круг получателей.
По оценкам аналитического центра «Дом.РФ»,
после продления срока действия льготной ставки на весь срок кредитования в
программу по всей стране будут вступать более 100 тысяч семей ежегодно.
– Изменения позволят людям перекредитовать
предыдущие займы, которые они получили в других финансовых учреждениях, на
приобретение новостройки вне зависимости от количества перекредитований, –
рассказал генеральный директор АО «АИЖК ЯО» Ярослав Ямнюк. – Ограничение по
сумме кредита – до 6 миллионов рублей – остается прежним.
Напомним, чтобы начать процесс оформления
ипотеки, достаточно двух документов – паспорта и СНИЛС. Важное условие: кредит
можно взять только на покупку квартиры в новостройке у юридического лица или в
готовом жилье у застройщика, за исключением инвестиционных фондов.
Подробнее – на сайте Агентства ипотечного
жилищного кредитования Ярославской области: https://yar-ipoteka.ru/semejnaja-ipoteka.
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вчера, 11:00
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