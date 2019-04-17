​17 апреля в Дзержинском районе Ярославля прошел рейд по выявлению несанкционированных свалок. Участие в нем приняли сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования, представители ОНФ, а также единого регионального оператора в сфере обращения с ТКО.



– Работа по выявлению мест несанкционированного размещения отходов ведется в рамках новой экологической политики, разработанной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова, – отметил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – В связи с приходом регоператора по обращению с ТКО с сентября прошлого года алгоритм действий по ликвидации свалок изменился. Теперь в соответствии с утвержденным Правительством РФ порядком организация работ должна осуществляться с непосредственным участием регоператора, но за счет собственника захламленного участка.



Этот механизм делает прозрачным весь процесс ликвидации свалки и гарантирует дальнейшее размещение отходов на специальном полигоне. Ранее за процесс полностью отвечал собственник захламленного участка, и нередко отходы просто закапывали на этой же территории.



В ходе рейда выявлена несанкционированная свалка объемом 500 кубометров в районе СНТ «Росинка». Все нарушения зафиксированы инспектором департамента, составлены соответствующие акты, которые будут направлены в администрацию Дзержинского района для принятия мер по ликвидации объекта.



При планировании рейдовых обследований инспекторы департамента используют сведения, размещенные на ресурсе «Интерактивная карта свалок», который создан Общероссийским народным фронтом в рамках экологического проекта «Генеральная уборка».



– Разместить на карте информацию о выявленном нарушении может любой неравнодушный житель региона, – сообщил член регионального штаба ОНФ Дмитрий Уторов. – Сейчас на ресурсе есть информация о 120 свалках, 73 из них уже ликвидированы. Хотелось бы отметить, что органы местного самоуправления оперативно реагируют на наши обращения и сразу включаются в работу.



Также при выборе маршрутов учитываются обращения с фото-, видеофиксацией выгрузки отходов, направленные в департамент по электронной почте doosp@yarregion.ru, и информация, поступившая на телефон горячей линии (4852) 400-230 и через аккаунты департамента в социальных сетях.



Лица, причастные к несанкционированному размещению отходов, привлекаются к административной ответственности. Штраф для граждан – до двух тысяч рублей, для должностных лиц – до 30 тысяч рублей, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – до 50 тысяч рублей, для организаций – до 250 тысяч рублей. Также выдается предписание об устранении нарушения.



В 2018 году на территории Ярославской области выявлено более 1200 мест несанкционированного размещения отходов, ликвидировано 96 процентов из них. Кроме того, с территории лесных массивов в рамках природоохранной акции «Очистим лес от мусора» было вывезено более 3,5 тысячи кубометров отходов. Эти свалки были обнаружены и ликвидированы при активном участии волонтеров и общественников.