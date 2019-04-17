​19 апреля в поселке Песочное Рыбинского района пройдет первый экономический форум «Развитие сельских территорий: решаем проблемы вместе». Мероприятие организовано при поддержке департамента инвестиций и промышленности Ярославской области.



На площадках пяти деловых сессий предприниматели, представители туриндустрии и сферы образования обсудят актуальные вопросы развития сельских территорий.



На площадке «Предпринимательство» запланировано обсуждение реализации мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, инвестиционного развития моногорода Песочное. Также здесь будет подписано соглашение о намерениях сотрудничества между образовательными организациями и предпринимательским сообществом Рыбинского муниципального района. В числе направлений взаимодействия – проведение профориентационной работы с учащимися, шефская помощь.



Главной темой сессии «Образование» станут возможности и перспективы развития общего и дошкольного образования на примере моногорода Песочное.



На площадке «Туризм» внимание будет уделено диверсификации экономики моногорода Песочное за счет развития турсферы, в частности промышленного туризма.



На сессии «Благоустройство» главным вопросом станет повышение качества среды проживания в населенных пунктах региона на примере поселка Песочное.



В рамках секции «Развитие территории» участники форума изучат практику комплексного благоустройства городских и сельских пространств, участия в проекте «Решаем вместе!» и обсудят ряд проектов. Приглашены представители регионального оператора в сфере обращения с ТКО для обсуждения вопроса качества среды проживания и развития практики раздельного сбора отходов на территории Рыбинского района.



Спикерами выступят представители департамента инвестиций и промышленности Ярославской области, Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, фонда развития моногородов, департамента образования региона, туриндустрии.



Продолжит форум фестиваль «Песоченская мозаика». Также участники мероприятия смогут посетить музеи поселка, фестиваль постной кухни, мастер-классы и Березняковские гулянья. В чайной гостиной можно будет отведать чайный напиток по-песоченски, насладиться хрустящим печеньем из песоченской пекарни, а также познакомиться с известным во всем мире первомайским фарфором.



Кроме того, всех пригласят внести свой вклад в создание мозаичного панно с брендом «Песочное на Волге». Его элементами станут осколки знаменитого первомайского фарфора.