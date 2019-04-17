​С 16 по 19 апреля в Мышкине проходит VIII российско-болгарская детская вокально-хоровая ассамблея «Мышкинская сказка». Участие в ней принимают более 10 коллективов и вокальных ассамблей, имеющих в репертуаре болгарские произведения, из Ярославской области, Москвы, Королева, Реутова, Красногорска, Барыша, Чебоксар, Самары.



– Детский фестиваль «Мышкинская сказка» – одно из заметных культурных событий волжской весны, а для любителей вокального и хорового искусства это большая школа творчества, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – Наш регион всегда славился сильными хоровыми традициями, а Мышкинский фестиваль – еще один импульс для развития детского хорового движения, привлекающего и к занятиям, и на концерты как непосредственно участников, так и многочисленных любителей вокально-хорового искусства.



В рамках программы во Дворце искусств и в императорском зале Опочининской библиотеки пройдут концерты, творческие встречи, вечера дружбы. Для участников фестиваля будут организованы экскурсии с посещением известного Дворца мыши.



Организаторами фестиваля выступают Международный хоровой союз и Союз друзей Болгарии при поддержке администрации Мышкинского муниципального района.



Цель фестиваля «Мышкинская сказка» – популяризация детского вокально-хорового искусства, поддержка и привлечение внимания со стороны государственных, общественных, коммерческих структур к молодым талантам и их наставникам, расширение культурных связей и укрепление творческих контактов с различными регионами России и Болгарии.