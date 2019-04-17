​В Тутаевском муниципальном районе уже завершили реализацию трех проектов, включенных в план губернаторской программы «Решаем вместе!» на 2019 год. В зданиях центра психолого-медико-социального сопровождения детей «Стимул» и средней школы №6 заменили старые деревянные окна, а для детей, занимающихся в центре дополнительного образования «Созвездие», приобрели наборы конструкторов «Лего».



На этапе отбора за реализацию этих проектов проголосовали более 140 человек. Заявка на оплату работ из средств областного бюджета уже поступила в проектный офис «Решаем вместе!». Одним из основных документов пакета является акт приемки работ инициативной группой жителей. Средства могут быть перечислены подрядчику только при одобрении реализованного проекта с ее стороны.



– Начиная с этого года своевременность выполнения работ в рамках программы «Решаем вместе!» включена в систему оценки эффективности деятельности муниципальных образований «Рейтинг-76», – отметил руководитель проектного офиса Евгений Чуркин. – Это, безусловно, является для администраций дополнительным стимулом при выполнении запланированных мероприятий.



В этом году в регионе отобрано для реализации 495 проектов по трем направлениям: «Поддержка местных инициатив», «Городская среда» (благоустройство дворовых и общественных территорий) и «Культура». Найти объекты в своем муниципальном образовании, а также оставить замечания и предложения можно на интерактивной карте http://reshaem.vmeste76.ru/objects/.



Справка



Программа «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Работу, направленную на повышение качества жизни в различных населенных пунктах, Правительство области ведет совместно с партией «Единая Россия».