|По данным российского сервиса бронирования жилья «Tvil.ru», Ярославская область вошла в число самых популярных направлений на майские выходные. На эти дни в регионе подготовлена большая программа.
С 1 по 9 мая в Ярославле будет проходить XI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В этом году на мероприятие приедут Михаил Ефремов, Константин Хабенский, Ольга Литвинова, Евгений Миронов. В программе – выступления барочного ансамбля «II Gardellino» (Бельгия), Мюнхенского камерного оркестра (Германия), мужского хора «А Филетта» (Корсика, Франция), брасс-ансамбля «Spanish Brass» (Испания), Сергея Накарякова (труба), Надеж Роша (виолончель, Швейцария).
1 мая в Ярославской области открывается пятый сезон проекта «Бегом по Золотому кольцу». Старты пройдут в исторических центрах древних городов. Первый забег – в Тутаеве. Зарегистрироваться в качестве участника можно на официальном сайте проекта russiarunning.com. В этом году бегуны получат возможность увидеть в личном кабинете сайта не только фотографии с маршрута, но и видео своего финиша.
9 мая Рыбинск во второй раз станет участником федерального арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы». Это сетевая культурная реконструкция городской атмосферы Дня Победы 1945 года. Здесь можно будет услышать танцевальные мелодии 30 – 40-х годов в исполнении военных духовых оркестров, отведать лакомства того времени: советское мороженое, газировку, пирожки и леденцы на палочке.
Мероприятие пройдет на площади Дома культуры поселка ГЭС.
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вчера, 12:30
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